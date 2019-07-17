Симон Миньоле хочет уйти из "Ливерпуля"

Агент голкипера Симона Миньоле объявил, что его клиент настроен покинуть "Ливерпуль" этим летом.

После трансфера Алиссона год назад, Миньоле сыграл лишь 180 минут за мерсисайдский клуб, однако на днях главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил, что не ожидает ухода Симона.



Впечатление Клоппа оказалось обманчиво. На самом деле 31-летний бельгиец желает подыскать себе клуб, где будет первым номером.



"Если говорить о ситуации на трансферном рынке, то игра в музыкальные стулья среди голкиперов еще не началась. Для Симона важно получать игровую практику где-нибудь, и добиться перехода — это по-прежнему наша цель".



"Он все еще на многое способен, и если мы получим предложение, мы надеемся, что "Ливерпуль" окажет содействие", — сообщил агент Миньоле Les Sports Plus.