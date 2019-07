Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" предложено купить Неймара. Дани Алвес согласен перейти в "Арсенал" с понижением зарплаты. Джо Бартона ждет расплата за два выбитых зуба коллеги по тренерскому цеху. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Интер" согласен на ту цену, которую "Манчестер Юнайтед" установил за нападающего Ромелу Лукаку, но собирается выплачивать 60 миллионов фунтов в течение трех лет, а еще 15 млн. фунтов хочет прописать бонусами. (The Sun)



"Юнайтед" предложил 50 млн. фунтов за полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)



"Юнайтед" начинает переговоры по Фернандешу на этой неделе. (Daily Mail)



ПСЖ предложил "Юнайтед" купить Неймара после того, как отклонил предложение "Барселоны" по бразильцу. (Daily Express)



ПСЖ оценивает Неймара в 271 млн. фунтов. (Daily Star)



"Милан" может попытаться купить защитника "Юнайтед" Эрика Байи, отказавшись платить 18 млн. фунтов "Ливерпулю" за Деяна Ловрена. (Tuttosport)



Полузащитник "Реала" Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал". (Mundo Deportivo)



"Арсенал" заинтересован в нападающем "Гремио" Эвертоне Соаресе. (Sky Sports)



"Арсенал" жаждет арендовать вингера Малкома, однако "Барселона" готова только продать бразильца за 50 млн. фунтов. (The Sun)



Защитник Дани Алвес согласен на понижение зарплаты до 200 тыс. фунтов в неделю ради перехода в "Арсенал". (The Sun)



Защитник Вильям Салиба предпочитает перейти в "Арсенал", но "Сент-Этьен" хочет заключить сделку с "Тоттенхэмом". (The Sun)



"Рома" не может позволить себе покупку защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда за отступные в 25 млн. фунтов, но готова предложить взамен полузащитника Николо Дзаньоло. (Daily Mirror)



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе по-прежнему открыт к переходу в ПСЖ. The Telegraph)



Полузащитник Джонджо Шелви не собирается уходить из "Ньюкасла". (Daily Star)



"Стоук" не отпустит голкипера Джека Батленда менее чем за 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Другое



"Ньюкасл" собирается назначить своим новым главным тренером Бруно Женезио, который известен по работе с "Лионом". (Daily Express)



Наставнику "Флитвуда" Джо Бартону были предъявлены обвинения за избиение главного тренера "Барнсли" Даниэля Стенделя. (Sky Sports)



Основной позицией Даниэля Джеймса в "Юнайтед" станет позиция правого вингера. (Manchester Evening News)



Болельщики "Арсенала" подвергли Шкодрана Мустафи обструкции после того, как немецкий защитник надел капитанскую повязку вверх ногами в товарищеском матче. (Daily Star)