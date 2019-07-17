Стив Брюс возглавил "Ньюкасл"

Стив Брюс официально заступил на должность главного тренера "Ньюкасла", заключив контракт на три года.

58-летний Брюс, уроженец Тайнсайда, переходит к "сорокам" из "Шеффилд Уэнсдей", забрав из клуба Чемпионшипа своих ассистентов Стивена Агнью и Стивена Клеменса.



Предполагается, что "Уэнсдей" получил около 4 миллионов фунтов компенсации за то, что согласился принять отставку Брюса.



"Я доволен и невероятно горжусь тем, что возглавил "Ньюкасл". Я поддерживаю этот клуб с детства, мой отец поддерживал этот клуб, так что это очень особенный день для меня и моей семьи".



"Впереди у нас огромное испытание, однако я и мой штаб готовы к этому. Мы закатаем рукава и будем выкладываться без остатка, чтобы у болельщиков была успешная команда, которой они могут гордиться", — сообщил экс-наставник "Сандерленда", "Астон Виллы", "Халла", "Уигана", "Бирмингема", "Кристал Пэлас", "Халлерсфилда" и "Шеффилд Юнайтед".