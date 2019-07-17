Руни указал Клоппу на его "единственную ошибку"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пожурил Юргена Клоппа за то, что немецкий тренер выбрал "Ливерпуль".

В прошлом месяце "Ливерпуль" завоевал свой первый трофей за почти четыре года работы Клоппа в клубе, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".



Впрочем, даже без трофеев, Клопп пользовался безграничной любовью болельщиков и своих игроков. Юрген заставил восхищаться даже тех, кто был его соперником.



"Юрген — это тот тренер, за которого каждый игрок был бы счастлив играть. Вы можете видеть, какое удовольствие получают игроки, играя у него".



"Я однажды встречался с ним, и он удивительный парень. Его единственная ошибка — это то, что он работает на "Ливерпуль" и добивается там успеха".



"Я так сильно уважаю Юргена Клоппа за все то, чего он добился. Не только с "Ливерпулем", но также в Дортмунде. Этот парень действительно хорош, и его лучшие годы все еще впереди", — сообщил Руни Bild.