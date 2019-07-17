Руни указал Клоппу на его "единственную ошибку"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пожурил Юргена Клоппа за то, что немецкий тренер выбрал "Ливерпуль".
В прошлом месяце "Ливерпуль" завоевал свой первый трофей за почти четыре года работы Клоппа в клубе, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".
Впрочем, даже без трофеев, Клопп пользовался безграничной любовью болельщиков и своих игроков. Юрген заставил восхищаться даже тех, кто был его соперником.
"Юрген — это тот тренер, за которого каждый игрок был бы счастлив играть. Вы можете видеть, какое удовольствие получают игроки, играя у него".
"Я однажды встречался с ним, и он удивительный парень. Его единственная ошибка — это то, что он работает на "Ливерпуль" и добивается там успеха".
"Я так сильно уважаю Юргена Клоппа за все то, чего он добился. Не только с "Ливерпулем", но также в Дортмунде. Этот парень действительно хорош, и его лучшие годы все еще впереди", — сообщил Руни Bild.
17.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
Ушастая обезьяна пытается хоть как то о себе напоминать. Ебучий бездарь
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МЮ как пожилая проститутка, которая уже прошла пик своей молодости, и вынуждена работать по самым низким тарифам и преисполнена ненависти и зависти к более молодым конкуренткам.
Ливерпуль - спортивный дерзкий парень, который ногой открывает двери в комнаты с запертыми кубками)
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норм, такой изи британский троллинг
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Что сруни, что все обрыганы скума, мечтают про Клоппа, но в реальности у них сушка и кривые еблеты)
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Чувство "ру-мора" есть.
Так держать
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Ктоньть видел, как Ливерпуль выигрывает чемпионат?
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норм поссал
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