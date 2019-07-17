Руни указал Клоппу на его "единственную ошибку"

Юрген Клопп и Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пожурил Юргена Клоппа за то, что немецкий тренер выбрал "Ливерпуль".

В прошлом месяце "Ливерпуль" завоевал свой первый трофей за почти четыре года работы Клоппа в клубе, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм".

Впрочем, даже без трофеев, Клопп пользовался безграничной любовью болельщиков и своих игроков. Юрген заставил восхищаться даже тех, кто был его соперником.

"Юрген — это тот тренер, за которого каждый игрок был бы счастлив играть. Вы можете видеть, какое удовольствие получают игроки, играя у него".

"Я однажды встречался с ним, и он удивительный парень. Его единственная ошибка — это то, что он работает на "Ливерпуль" и добивается там успеха".

"Я так сильно уважаю Юргена Клоппа за все то, чего он добился. Не только с "Ливерпулем", но также в Дортмунде. Этот парень действительно хорош, и его лучшие годы все еще впереди", — сообщил Руни Bild.


Метки Клопп, Ливерпуль, Руни

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 12:00

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  1. ezh28 17.07.2019 12:51 # ezh28
    Ушастая обезьяна пытается хоть как то о себе напоминать. Ебучий бездарь

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  2. xin 17.07.2019 12:45 # xin
    МЮ как пожилая проститутка, которая уже прошла пик своей молодости, и вынуждена работать по самым низким тарифам и преисполнена ненависти и зависти к более молодым конкуренткам.

    Ливерпуль - спортивный дерзкий парень, который ногой открывает двери в комнаты с запертыми кубками)

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  3. gerrard08 17.07.2019 12:09 # gerrard08
    норм, такой изи британский троллинг

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  4. iskander8sg 17.07.2019 12:07 # iskander8sg
    Что сруни, что все обрыганы скума, мечтают про Клоппа, но в реальности у них сушка и кривые еблеты)

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  5. shearer1 17.07.2019 12:06 # shearer1
    Чувство "ру-мора" есть.
    Так держать

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  6. mancunia-planet 17.07.2019 12:04 # mancunia-planet
    Ктоньть видел, как Ливерпуль выигрывает чемпионат?

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  7. meshuggah 17.07.2019 12:02 # meshuggah
    норм поссал

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