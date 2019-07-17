Сульшер хочет получить от Санчеса 20 голов за сезон
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что нападающий Алексис Санчес способен забить 20 голов в следующем сезоне.
За весь прошлый сезон Санчес отличился лишь один раз в Премьер-Лиге. Такого рода результативность и уровень игры никак не соответствуют футболисту, зарабатывающему полмиллиона фунтов в неделю.
Тем не менее, Сульшер не спешит ставить крест на 30-летнем чилийце, который сейчас восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Америки.
"Он игрок самого, самого высокого уровня, и если мы вернем его в форму, он сможет обеспечить нам 20 голов — причем легко".
"Мы знаем, на что он способен, и мы — я, Алексис и команда — должны найти путь, чтобы он показывал свою лучшую игру".
"Мне не сильно нравится обсуждать отдельных игроков, но это правда, что медиа не дают покоя Алексису с момента его перехода сюда. Он был так великолепен в "Арсенале", и нам нужно найти путь, чтобы он забивал и на "Олд Траффорд". Это бы придало нам дополнительный импульс", — цитирует Сульшера Sky Sports.
17.07.2019 11:00
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