Сульшер хочет получить от Санчеса 20 голов за сезон

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что нападающий Алексис Санчес способен забить 20 голов в следующем сезоне.

За весь прошлый сезон Санчес отличился лишь один раз в Премьер-Лиге. Такого рода результативность и уровень игры никак не соответствуют футболисту, зарабатывающему полмиллиона фунтов в неделю.



Тем не менее, Сульшер не спешит ставить крест на 30-летнем чилийце, который сейчас восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Америки.



"Он игрок самого, самого высокого уровня, и если мы вернем его в форму, он сможет обеспечить нам 20 голов — причем легко".



"Мы знаем, на что он способен, и мы — я, Алексис и команда — должны найти путь, чтобы он показывал свою лучшую игру".



"Мне не сильно нравится обсуждать отдельных игроков, но это правда, что медиа не дают покоя Алексису с момента его перехода сюда. Он был так великолепен в "Арсенале", и нам нужно найти путь, чтобы он забивал и на "Олд Траффорд". Это бы придало нам дополнительный импульс", — цитирует Сульшера Sky Sports.