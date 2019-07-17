Эмери хочет купить трех-четырех "очень больших и очень дорогих игроков"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб надеется совершить три-четыре приобретения и охотится за "очень большими и очень дорогими игроками".
Этим летом "канониры" пока приобрели лишь юного бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. А вот заполучить Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", Кирана Тирни из "Селтика" или Вильяма Салиба из "Сент-Этьена" лондонскому клубу никак не удается.
Главная проблема к покупке этих игроков — очень скромный трансферный бюджет "Арсенала". Однако это не мешает Эмери быть амбициозным.
"Наша цель — подписать трех-четырех игроков, которые действительно усилят наш состав прямо сейчас. Мы очень требовательны и претендуем на очень больших и очень дорогих игроков".
"Первый игрок в нашем списке — приоритетная цель. Если мы не можем его купить, мы переходим ко второму имени, но в каждом из таких игроков мы видим усиление".
"Мы проводим много встреч с клубом, руководством и владельцами. У нас очень четкая идея — мы хотим купить игроков, которые помогут нам улучшить свою игру, заняв необходимые нам позиции", — цитирует Эмери The Telegraph.
17.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
Ох-хо-хох!) За последние десять лет у всех болельщиков Арсенала выработался стойкий иммунитет к такого рода "новостям"!) Не проканает!)
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пару бразилов и брита завернут за 6кк и хватит
тренеришка дохуя хочет от середняка
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у Арсенала основной девиз, главное не победа, главное участие....
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Етить колотить он Макконахи.
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Хороший тренер для середняков, вроде Севильи и Арсенала. А вот более-менее топ клубе, вроде ПСЖ обосрался
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Со скромным бюджетом, хотеть не вредно...
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