Эмери хочет купить трех-четырех "очень больших и очень дорогих игроков"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб надеется совершить три-четыре приобретения и охотится за "очень большими и очень дорогими игроками".

Этим летом "канониры" пока приобрели лишь юного бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. А вот заполучить Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", Кирана Тирни из "Селтика" или Вильяма Салиба из "Сент-Этьена" лондонскому клубу никак не удается.



Главная проблема к покупке этих игроков — очень скромный трансферный бюджет "Арсенала". Однако это не мешает Эмери быть амбициозным.



"Наша цель — подписать трех-четырех игроков, которые действительно усилят наш состав прямо сейчас. Мы очень требовательны и претендуем на очень больших и очень дорогих игроков".



"Первый игрок в нашем списке — приоритетная цель. Если мы не можем его купить, мы переходим ко второму имени, но в каждом из таких игроков мы видим усиление".



"Мы проводим много встреч с клубом, руководством и владельцами. У нас очень четкая идея — мы хотим купить игроков, которые помогут нам улучшить свою игру, заняв необходимые нам позиции", — цитирует Эмери The Telegraph.