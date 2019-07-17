Эмери хочет купить трех-четырех "очень больших и очень дорогих игроков"

Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб надеется совершить три-четыре приобретения и охотится за "очень большими и очень дорогими игроками".

Этим летом "канониры" пока приобрели лишь юного бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. А вот заполучить Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", Кирана Тирни из "Селтика" или Вильяма Салиба из "Сент-Этьена" лондонскому клубу никак не удается.

Главная проблема к покупке этих игроков — очень скромный трансферный бюджет "Арсенала". Однако это не мешает Эмери быть амбициозным.

"Наша цель — подписать трех-четырех игроков, которые действительно усилят наш состав прямо сейчас. Мы очень требовательны и претендуем на очень больших и очень дорогих игроков".

"Первый игрок в нашем списке — приоритетная цель. Если мы не можем его купить, мы переходим ко второму имени, но в каждом из таких игроков мы видим усиление".

"Мы проводим много встреч с клубом, руководством и владельцами. У нас очень четкая идея — мы хотим купить игроков, которые помогут нам улучшить свою игру, заняв необходимые нам позиции", — цитирует Эмери The Telegraph.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 17.07.2019 10:57 # kedr
    Ох-хо-хох!) За последние десять лет у всех болельщиков Арсенала выработался стойкий иммунитет к такого рода "новостям"!) Не проканает!)

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  2. blackdreamer 17.07.2019 10:33 # blackdreamer
    пару бразилов и брита завернут за 6кк и хватит
    тренеришка дохуя хочет от середняка

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  3. xxxp 17.07.2019 10:15 # xxxp
    у Арсенала основной девиз, главное не победа, главное участие....

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  4. brown-ale 17.07.2019 10:10 # brown-ale
    Етить колотить он Макконахи.

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  5. tigerpool 17.07.2019 10:09 # tigerpool
    Хороший тренер для середняков, вроде Севильи и Арсенала. А вот более-менее топ клубе, вроде ПСЖ обосрался

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  6. urmat 17.07.2019 10:05 # urmat
    Со скромным бюджетом, хотеть не вредно...

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