"Сити" готов отпустить Мангала свободным агентом

"Манчестер Сити" сообщил защитнику Эльякиму Мангала, что тот волен уйти из клуба свободным агентом этим летом.

В 2014 года Мангала был приобретен "горожанами" у "Порту" за 42 миллиона фунтов, став на тот момент самым дорогим защитником в истории английского футбола.



С тех пор Эльяким толком себя не проявил на "Этихад", а также успел побывать в аренде в "Валенсии" и "Эвертоне", но и там не впечатлил. В сложившейся ситуации чемпионам Премьер-Лиги просто не продать Мангала с его внушительной зарплатой.



Контракт 28-летнего француза истекает через год, однако "Сити" не видит смысла удерживать Мангала и разрешил тому подыскать себе новый клуб, куда Эльяким сможет перейти безо всякой компенсации.



Как сообщает The Telegraph, интерес к Мангала существует из Португалии и Турции, однако Эльяким может попытаться найти для себя клуб в Премьер-Лиге, чтобы остаться на хорошем окладе.