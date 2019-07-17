"Сити" готов отпустить Мангала свободным агентом
"Манчестер Сити" сообщил защитнику Эльякиму Мангала, что тот волен уйти из клуба свободным агентом этим летом.
В 2014 года Мангала был приобретен "горожанами" у "Порту" за 42 миллиона фунтов, став на тот момент самым дорогим защитником в истории английского футбола.
С тех пор Эльяким толком себя не проявил на "Этихад", а также успел побывать в аренде в "Валенсии" и "Эвертоне", но и там не впечатлил. В сложившейся ситуации чемпионам Премьер-Лиги просто не продать Мангала с его внушительной зарплатой.
Контракт 28-летнего француза истекает через год, однако "Сити" не видит смысла удерживать Мангала и разрешил тому подыскать себе новый клуб, куда Эльяким сможет перейти безо всякой компенсации.
Как сообщает The Telegraph, интерес к Мангала существует из Португалии и Турции, однако Эльяким может попытаться найти для себя клуб в Премьер-Лиге, чтобы остаться на хорошем окладе.
17.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
Мангала, Стоунс и прочие отаменды
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просто местный алексис
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А как же 40млн заплоченые? Бизнес кар хахахаха :)
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Бизнескар просто,42 ляма не вернёшь
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Не интересно как Манчестер Сити - Ливерпуль 5-0
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Хороший вариант для Арсенала, а главное бесплатный
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