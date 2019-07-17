"Сити" готов отпустить Мангала свободным агентом

Эльяким Мангала "Манчестер Сити" сообщил защитнику Эльякиму Мангала, что тот волен уйти из клуба свободным агентом этим летом.

В 2014 года Мангала был приобретен "горожанами" у "Порту" за 42 миллиона фунтов, став на тот момент самым дорогим защитником в истории английского футбола.

С тех пор Эльяким толком себя не проявил на "Этихад", а также успел побывать в аренде в "Валенсии" и "Эвертоне", но и там не впечатлил. В сложившейся ситуации чемпионам Премьер-Лиги просто не продать Мангала с его внушительной зарплатой.

Контракт 28-летнего француза истекает через год, однако "Сити" не видит смысла удерживать Мангала и разрешил тому подыскать себе новый клуб, куда Эльяким сможет перейти безо всякой компенсации.

Как сообщает The Telegraph, интерес к Мангала существует из Португалии и Турции, однако Эльяким может попытаться найти для себя клуб в Премьер-Лиге, чтобы остаться на хорошем окладе.


Метки Мангала, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 17.07.2019 10:01 # selfish
    Мангала, Стоунс и прочие отаменды

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  2. blackdreamer 17.07.2019 09:46 # blackdreamer
    просто местный алексис

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  3. chelsiukpro 17.07.2019 09:16 # chelsiukpro
    А как же 40млн заплоченые? Бизнес кар хахахаха :)

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  4. liverbro 17.07.2019 09:16 # liverbro
    Бизнескар просто,42 ляма не вернёшь

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  5. silva77 17.07.2019 09:05 # silva77
    Не интересно как Манчестер Сити - Ливерпуль 5-0

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  6. dalas91 17.07.2019 09:01 # dalas91
    Хороший вариант для Арсенала, а главное бесплатный

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