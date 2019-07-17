Сульшер хочет строить команду вокруг Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что собирается строить свою команду вокруг полузащитника Поля Погба.

И Погба, и его агент Мино Райола позволяют себе открыто рассуждать об уходе из "Юнайтед", однако "Реал" и "Ювентус" пока прикладывают недостаточно усилий, чтобы купить Поля.



Еще в июне 26-летний француз заявил, что ему необходим новый вызов, но Сульшер пытается найти мотивацию для подопечного, чтобы тот остался.



"Поль — великолепный игрок, великолепный человек, и он всегда остается большим профессионалом. У меня отличные отношения с ним, несколько лет назад он играл у меня в резерве".



"Как-то я сказал: "Если он в твоей команде, ты должен строить команду вокруг него". С тех пор это особо не изменилось, поэтому сейчас я бы сказал то же самое".



"Я не понимаю игроков, которые хотят уйти из "Юнайтед". Те, кто хотят уйти, не были здесь в успешные для клуба времена".



"Когда этот клуб был успешен, любой футболист был счастлив здесь находиться. Надеюсь, эти времена вернутся, и они захотят быть частью этого", — цитирует Сульшера Sky Sports.