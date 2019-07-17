Сульшер хочет строить команду вокруг Погба

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что собирается строить свою команду вокруг полузащитника Поля Погба.

И Погба, и его агент Мино Райола позволяют себе открыто рассуждать об уходе из "Юнайтед", однако "Реал" и "Ювентус" пока прикладывают недостаточно усилий, чтобы купить Поля.

Еще в июне 26-летний француз заявил, что ему необходим новый вызов, но Сульшер пытается найти мотивацию для подопечного, чтобы тот остался.

"Поль — великолепный игрок, великолепный человек, и он всегда остается большим профессионалом. У меня отличные отношения с ним, несколько лет назад он играл у меня в резерве".

"Как-то я сказал: "Если он в твоей команде, ты должен строить команду вокруг него". С тех пор это особо не изменилось, поэтому сейчас я бы сказал то же самое".

"Я не понимаю игроков, которые хотят уйти из "Юнайтед". Те, кто хотят уйти, не были здесь в успешные для клуба времена".

"Когда этот клуб был успешен, любой футболист был счастлив здесь находиться. Надеюсь, эти времена вернутся, и они захотят быть частью этого", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 17.07.2019 08:46 # selfish
    Сульшер туповат

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  2. pauk 17.07.2019 08:34 # pauk
    пздц круто строить игру клуба вокруг того, кто этот клуб на хую вертел

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  3. electric 17.07.2019 08:07 # electric
    Ну не помойка ли?

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