"Лестер" пока не получил устраивающее его предложение по Магуайру

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его клуб до сих пор не получил предложение по защитнику Харри Магуайру в соответствии со своими ожиданиями.

Этим летом "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" ведут отчаянную борьбу за Магуайра, который имеет все шансы покинуть "Кинг Пауэр" самым дорогим защитником мира.



Однако пока никто не предложил за Харри столько денег, сколько хотят "лисы", поэтому 26-летний англичанин и сыграл в товарищеском матче против "Сканторпа" накануне вечером.



"Если говорить простым языком, мы до сих пор не получили предложение в соответствии со своими ожиданиями, а пока этого не случится, Харри будет сосредоточен на выступлении за "Лестер".



"Это довольно простая ситуация, он защитник топ-уровня, и мы были бы счастливы его сохранить, но мы, конечно, понимаем, что на такого рода мастеров всегда есть спрос".



"Нужно отдать ему должное, он абсолютно великолепно держится и не демонстрирует ничего, кроме полного профессионализма. Вокруг него ходит много слухов, но мы чувствуем себя расслаблено", — цитирует Роджерса Sky Sports.