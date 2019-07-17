Ирвин: "50 млн. фунтов за крайнего защитника станет нормой"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Денис Ирвин не считает, что "красные дьяволы" переплатили, выложив 50 миллионов фунтов за правого защитника Аарона Ван-Биссаку.

В июне 21-летний Ван-Биссака стал самым дорогим защитником в истории клуба с "Олд Траффорд", будучи приглашенным из "Кристал Пэлас".



Ирвин, которому самому довелось играть на фланге обороны за 12 лет выступлений в "Юнайтед", одобряет эту инвестицию и считает, что Аарон определенно усилит команду Оле Гуннара Сульшера.



"Он очень быстрый крайний защитник современного типа благодаря тому факту, что он был вингером. Он был очень, очень хорош на протяжении тех 15 месяцев, что я наблюдал за его игрой в обороне "Кристал Пэлас".



"Теперь он окажется под большим давлением, но я надеюсь, он выдержит это. Нам нужна эта капелька скорости и молодости в команде".



"Он и Дэн Джеймс выглядят довольно скромными. Я заметил это во время и около тренировок. Они довольно тихие парни".



"В этом нет ничего плохого, потому что они склонили голову и упорно работают. Им подвернулась большая возможность выступать за один из крупнейших клубов мира, и они должны быть счастливы".



"Его ценник нужно игнорировать. Думаю, 50 миллионов фунтов за крайнего защитника станет нормой", — сообщил Ирвин Evening Standard.