Лэмпард: "Мне не нужны приобретения"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, как собирается играть в футбол, а также заявил, что ему не нужны приобретения.

Как известно, Лэмпард заступил на тренерский мостик "синих" в условиях трансферного запрета — ни этим летом, ни в январе лондонский клуб не сможет регистрировать новичков.



Тем не менее, Лэмпард верит в игроков, которые ему достались от Маурицио Сарри. Фрэнк уверяет, что он не тот специалист, который решает игровые проблемы через трансферы.



"Я много наблюдал за "Челси" в прошлом году при Маурицио Сарри. Это был успешный сезон в том отношении, что они выиграли Лигу Европы и вернулись в Лигу Чемпионов. Однако я не собираюсь оглядываться назад".



"Я очень хорошо знаю клуб, очень хорошо знаю игроков. Я хочу работать с игроками по-своему, и я должен сказать, что я очень доволен настроем и мастерством игроков после первой недели тренировок. Моя задача состоит в том, чтобы упорно поработать с ними в предсезонный период".



"Мне очень нравится, когда мои команды играют с большой энергией и на высоких скоростях, причем как с мячом, так и без мяча. Поэтому я хочу как можно скорее возвращать мяч. Когда мяч у нас, я хочу быстро его передавать, создавать моменты и выигрывать матчи, при этом наслаждаясь своим футболом. Так что в этом состоит моя работа".



"Думаю, я унаследовал очень хороших игроков. Мы не можем приглашать игроков в этом году, и мы знаем об этом, но мне не нужны новые игроки. Я очень доволен составом и жажду добиваться успеха", — цитирует Лэмпарда Goal.