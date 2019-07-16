Киран Триппьер летит в Мадрид
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер вылетает в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико". Также "шпоры" близки к расставанию с Данни Роузом.
Ранее днем пресса сообщила, что "Атлетико" может предложить 25 миллионов фунтов за Триппьера, который не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
По информации Sky Sports, уже в среду 28-летний англичанин прибудет в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование у "матрасников".
Пока же два клуба продолжают переговоры о размере компенсации. В качестве части сделки "Атлетико" готов отпустить к "шпорам" аргентинского нападающего Анхеля Корреа.
Также сегодня стало известно, что другой фланговый защитник "Тоттенхэма" в лице Роуза не полетел с командой в предсезонное турне по Азии. Данни остался дома, чтобы решить вопрос со своим будущим.
Как и Триппьер, 29-летний Роуз оценивается в 25 млн. фунтов. Однако в отличие от Кирана, на Данни покупателей пока не нашлось.
16.07.2019 23:00
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два довольно средних крайка.
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Если Роуз уйдёт из АПЛ, то на фапле больше не будет его гениальных антирасистских интервью
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Надеюсь Атлетико знает что делает. Англичане в Испании как правило проваливаются, а 25 мультов это немалая сумма, даже с учетом заработанных с продажи игроков денег.
Ну а Роуз до пенсии будет сидеть у шпор.
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