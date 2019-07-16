Киран Триппьер летит в Мадрид

Киран Триппьер Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер вылетает в Мадрид, чтобы завершить свой переход в "Атлетико". Также "шпоры" близки к расставанию с Данни Роузом.

Ранее днем пресса сообщила, что "Атлетико" может предложить 25 миллионов фунтов за Триппьера, который не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

По информации Sky Sports, уже в среду 28-летний англичанин прибудет в Мадрид, чтобы пройти медицинское обследование у "матрасников".

Пока же два клуба продолжают переговоры о размере компенсации. В качестве части сделки "Атлетико" готов отпустить к "шпорам" аргентинского нападающего Анхеля Корреа.

Также сегодня стало известно, что другой фланговый защитник "Тоттенхэма" в лице Роуза не полетел с командой в предсезонное турне по Азии. Данни остался дома, чтобы решить вопрос со своим будущим.

Как и Триппьер, 29-летний Роуз оценивается в 25 млн. фунтов. Однако в отличие от Кирана, на Данни покупателей пока не нашлось.


Метки Атлетико, Роуз, Тотенхэм, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 23:00

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  1. raka-eve 16.07.2019 23:23 # raka-eve
    два довольно средних крайка.

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  2. ilovemanutd 16.07.2019 23:16 # ilovemanutd
    Если Роуз уйдёт из АПЛ, то на фапле больше не будет его гениальных антирасистских интервью

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  3. ben-arfa 16.07.2019 23:04 # ben-arfa
    Надеюсь Атлетико знает что делает. Англичане в Испании как правило проваливаются, а 25 мультов это немалая сумма, даже с учетом заработанных с продажи игроков денег.

    Ну а Роуз до пенсии будет сидеть у шпор.

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