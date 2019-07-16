"Эвертон" согласился продать Лукмана и может купить Манджукича

"Эвертон" согласился продать вингера Адемолу Лукмана в "РБ Лейпциг" и задумывается о покупке нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Отметившись всего тремя появлениями в стартовом составе "ирисок" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, теперь Лукман должен вернуться в "РБ Лейпциг", где он провел вторую половину кампании 2017/18 на правах аренды.



По информации Sky Sports, клуб Бундеслиги уже согласовал компенсацию с "Эвертоном" в размере 22.5 миллионов фунтов и должен заключить контракт с 21-летним англичанином в ближайшие 24 часа.



Тем временем, The Telegraph сообщает, что мерсисайдский клуб "внимательно следит" за ситуацией вокруг Манджукича, в услугах которого лично заинтересован главный тренер "ирисок" Марку Силва.



В данный момент "Эвертон" пытается выяснить, входит ли 33-летний хорват в планы нового рулевого "Ювентуса" Маурицио Сарри. На "Гудисон Парк" Манджукич может заменить Дженка Тосуна, который выставлен на трансфер.