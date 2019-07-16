"Эвертон" согласился продать Лукмана и может купить Манджукича

Марио Манджукич "Эвертон" согласился продать вингера Адемолу Лукмана в "РБ Лейпциг" и задумывается о покупке нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Отметившись всего тремя появлениями в стартовом составе "ирисок" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, теперь Лукман должен вернуться в "РБ Лейпциг", где он провел вторую половину кампании 2017/18 на правах аренды.

По информации Sky Sports, клуб Бундеслиги уже согласовал компенсацию с "Эвертоном" в размере 22.5 миллионов фунтов и должен заключить контракт с 21-летним англичанином в ближайшие 24 часа.

Тем временем, The Telegraph сообщает, что мерсисайдский клуб "внимательно следит" за ситуацией вокруг Манджукича, в услугах которого лично заинтересован главный тренер "ирисок" Марку Силва.

В данный момент "Эвертон" пытается выяснить, входит ли 33-летний хорват в планы нового рулевого "Ювентуса" Маурицио Сарри. На "Гудисон Парк" Манджукич может заменить Дженка Тосуна, который выставлен на трансфер.


Метки Лукман, Манджукич, РБ Лейпциг, Эвертон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 22:00

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  1. mancityman 16.07.2019 22:24 # mancityman
    Будут сцать на портовых хуесосов в новом сезоне по соседски, скринте.

    (ответить)

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