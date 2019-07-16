Джурабчан призвал владельца "Арсенала" дать Эмери денег

Авторитетный агент Киа Джурабчан заявил, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и его соратники по руководству не смогут восстановить прежнее величие клуба, если не получат финансовую поддержку.

В январе Эмери открыто говорил, что у него нет денег на покупки, и он может позволить себе только арендовать игроков.



К лету ситуация изменилась, но предоставленный Унаи бюджет выражается 40-45 миллионами фунтов, что чрезвычайно скромно для клуба из топ-6 Премьер-Лиги.



По мнению Джурабчана, который с молодости поддерживает "Арсенал" и в прошлом задумывался об инвестициях в лондонский клуб, без вливаний со стороны владельца "канониров" Стэна Кроенке у Эмери едва ли что-нибудь получится.



"Я сочувствую этим новым парням, которые только пришли в клуб. Они обладают людьми с невероятными познаниями в футболе. Унаи Эмери — великолепный тренер, который поработал в "Севилье" и ПСЖ, Рауль Санллехи трудился в "Барселоне", а Эду — в сборной Бразилии".



"Думаю, среди работников они, наконец, обладают людьми, которые действительно понимают футбол. Это футбольные люди, но вопрос в том, будет ли им оказана финансовая поддержка".



"Не секрет, что без достаточных финансов ты не сможешь покупать сильных игроков, а им необходимо укрепить оборону, полузащиту и, наверное, фланги".



"Многие клубы охотятся за нападающими мирового уровня. У них нет такой проблемы, но остальные позиции необходимо укрепить".



"Эти парни, которых я назвал, будут под большим давлением, если их не поддержать финансово", — сообщил Джурабчан talkSPORT.