Оливье Жиру защищает Косьелни
Нападающий "Челси" Оливье Жиру встал на защиту капитана "Арсенала" Лорана Косьелни.
Напомним, Косьелни отказался поехать со своей командой в предсезонное турне по США. Предполагается, что Лоран пытается вернуться во Францию, где ему предлагают хорошие финансовые условия и долгосрочный контракт.
Пресса и болельщики пытаются изобразить 33-летнего француза бунтарем, однако Жиру, выступавший за "Арсенал" с 2012 по 2018 год, убежден, что Косьелни не мог пойти против клуба.
"Лоло мой хороший друг. Я знаю его уже 10 или 11 лет. Мы играли вместе во втором дивизионе Франции (за "Тур")".
"Он выступает за "Арсенал" девять лет, он давно является капитаном команды, он всегда очень уважителен и очень профессионален — он всегда является лучшим примером для молодых игроков".
"Клуб дал ему возможность выступать за "Арсенал", и это была очень, очень большая возможность для него проявить себя в Премьер-Лиге. Думаю, он всегда был благодарен клубу за это. Я не понимаю, как мы пришли к этой ситуации".
"Мне очень жаль его, потому что он отличный человек, и медиа хотят представить его в дурном свете. Меня самого уже нет в клубе, и я не знаю, что случилось на самом деле, но в одном я уверен — Лоло очень ранен случившимся, потому что он очень эмоциональный человек", — цитирует Жиру BBC.
16.07.2019 20:00
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Ну в общем ничего нового. Подобранное фото, такое чтобы поддержать уже избитую тему. Чтобы еще немного похайпить. Да и комментарии сейчас характерные пойдут от всяких "интелектуалов". Смешно становиться, что некоторые зациклились на этой теме, привязывая ее исключительно к Арсеналу с его разноцветными шнурками, которые игроки одевали всего несколько раз по просьбе руководства в поддержку движения якобы ущемленных ЛГБТ. Забывая, что их поддерживала сама ФА и многие другие клубы АПЛ и не только АПЛ. Все как то забыли что ФА хочет для них выделить прям отдельную трибуну на некоторых стадионах. Так почему все привязывать к Арсеналу? Разум ничего поинтереснее не смог придумать? Что уж там говорить об уважении к другому клубу, когда он в упадке. А нынешнее руководство большинства клубов АПЛ тоже хороши. Поддерживают всякие движения которые вообще никак не связаны с футболом. Чисто политика, никакого футбола.
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Оппа, я вижу секс
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