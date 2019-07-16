Оливье Жиру защищает Косьелни

Нападающий "Челси" Оливье Жиру встал на защиту капитана "Арсенала" Лорана Косьелни.

Напомним, Косьелни отказался поехать со своей командой в предсезонное турне по США. Предполагается, что Лоран пытается вернуться во Францию, где ему предлагают хорошие финансовые условия и долгосрочный контракт.



Пресса и болельщики пытаются изобразить 33-летнего француза бунтарем, однако Жиру, выступавший за "Арсенал" с 2012 по 2018 год, убежден, что Косьелни не мог пойти против клуба.



"Лоло мой хороший друг. Я знаю его уже 10 или 11 лет. Мы играли вместе во втором дивизионе Франции (за "Тур")".



"Он выступает за "Арсенал" девять лет, он давно является капитаном команды, он всегда очень уважителен и очень профессионален — он всегда является лучшим примером для молодых игроков".



"Клуб дал ему возможность выступать за "Арсенал", и это была очень, очень большая возможность для него проявить себя в Премьер-Лиге. Думаю, он всегда был благодарен клубу за это. Я не понимаю, как мы пришли к этой ситуации".



"Мне очень жаль его, потому что он отличный человек, и медиа хотят представить его в дурном свете. Меня самого уже нет в клубе, и я не знаю, что случилось на самом деле, но в одном я уверен — Лоло очень ранен случившимся, потому что он очень эмоциональный человек", — цитирует Жиру BBC.