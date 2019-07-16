Лэмпард хочет сохранить Хадсон-Одои и обещает доверять молодежи

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет сохранить вингера Каллума Хадсон-Одои и собирается смело доверять молодым игрокам в предстоящем сезоне.

На днях стало известно, что "Бавария" отчаялась переманить Лероя Сане из "Манчестер Сити" и теперь собирается вернуться к варианту с Хадсон-Одои, надеясь воспользоваться тем, что Каллум уже вступил в заключительный год по своему контракту.



Однако Лэмпард совершенно не желает отпускать 18-летнего англичанина, обещая Хадсон-Одои и ему подобным шансы проявить себя.



"Конечно, я хочу, чтобы Каллум заключил новый контракт и остался бы здесь. Я говорил об этом еще до своего перехода сюда — просто говорил в общем смысле — и говорил, когда впервые оказался здесь".



"Он является воспитанником нашей академии и может стать большим игроком для "Челси" и сборной Англии. Мы как клуб определенно хотим его сохранить".



"Думаю, каждый знает, что я слежу за игроками, которых воспитала академия клуба. Сейчас у нас собралась хорошая горстка таких игроков, и они сражаются за место в первой команде. Но чтобы быть предельно ясным, добавлю, что теперь они должны проявить себя".



"Мне безразличен возраст, мне важна игра и то, как люди тренируются и проявляют себя. Теперь эти молодые игроки должны показать, на что способны", _ цитирует Лэмпарда Sky Sports.