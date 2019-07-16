"Лестер" не будет покупать защитника на замену Магуайру

"Лестер" не планирует покупать другого центрального защитника в случае продажи Харри Магуайра этим летом.

Как известно, Магуайр уже сообщил главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу и своим партнерам по команде о желании покинуть "Кинг Пауэр" и отправиться в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".



Магуайр сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, поэтому потеря такого рода игрока бесспорно была бы ощутимой для команды Роджерса.



Продажа 26-летнего игрока сборной Англии может принести "Лестеру" около 80 миллионов фунтов, однако "лисы" больше не планируют на эти деньги покупать другого центрального защитника.



По информации Sky Sports, "Лестер" действительно интересовался Джеймсом Тарковски из "Бернли" и Льюисом Данком из "Брайтона", однако Роджерс пришел к выводу, что эти игроки не стоят тех денег, которые за них просят.



Роджерс уверен, что его команда справится с потерей Магуайра своими силами. Попрощавшись с Харри, Брендан будет готов сделать ставку на Филипа Бенковича, который играл у него в "Селтике", и Чаглара Сеюнджю, который хорошо проявляет себя в тренировках.