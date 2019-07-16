"Шеффилд Юнайтед" подобрал Равеля Моррисона
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Равель Моррисон заключил однолетний контракт с новичком Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".
Некогда Моррисон считался большим талантом, играя в юношеской команде "красных дьяволов" вместе с Полем Погба и Джесси Лингардом, однако из-за своего дурного нрава и плохой дисциплины Равелю пока не удалось построить успешную карьеру.
Равель покинул "Юнайтед" еще в 2012 году и с тех пор успел сменить множество клубов, поиграв даже в Италии, Мексике и Швеции. Теперь Моррисон вернулся на родину и за время своего просмотра в "Шеффилд Юнайтед" смог произвести хорошее впечатление на главного тренера "клинков" Криса Уайлдера.
"Равель — несомненный талант, и мы рады, что договорились о сделке, которая устроила все стороны. Я поговорил со многими людьми насчет него, и для меня очевидно, что он обладает большими способностями", — сообщил Уайлдер.
16.07.2019 17:05
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