"Шеффилд Юнайтед" подобрал Равеля Моррисона

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Равель Моррисон заключил однолетний контракт с новичком Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед".

Некогда Моррисон считался большим талантом, играя в юношеской команде "красных дьяволов" вместе с Полем Погба и Джесси Лингардом, однако из-за своего дурного нрава и плохой дисциплины Равелю пока не удалось построить успешную карьеру.



Равель покинул "Юнайтед" еще в 2012 году и с тех пор успел сменить множество клубов, поиграв даже в Италии, Мексике и Швеции. Теперь Моррисон вернулся на родину и за время своего просмотра в "Шеффилд Юнайтед" смог произвести хорошее впечатление на главного тренера "клинков" Криса Уайлдера.



"Равель — несомненный талант, и мы рады, что договорились о сделке, которая устроила все стороны. Я поговорил со многими людьми насчет него, и для меня очевидно, что он обладает большими способностями", — сообщил Уайлдер.