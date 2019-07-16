"Челси" рассчитывает на возвращение Рюдигера в сентябре
"Челси" рассчитывает на возвращение своего ведущего защитника Антонио Рюдигера к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в сентябре.
Напомним, Рюдигер пропустил заключительные недели минувшего сезона из-за травмы колена, потребовавшей операции.
Также Антонио будет вынужден пропустить старт новой кампании. Прямо сейчас защитник сборной Германии проходит реабилитацию на базе "синих" в Кобхэме, занимаясь в тренажерном зале и бассейне.
Вместе с тем, как сообщает Daily Mail, восстановление 26-летнего Рюдигера идет строго по плану, и Антонио должен вернуться на футбольное поле сразу после первого международного перерыва в новом сезоне.
В данный момент у медицинского штаба "Челси" есть уверенность, что Антонио сможет отправиться с командой на выезд к "Вулверхэмптону" 14 сентября. Это стало бы хорошей разминкой для Рюдигера перед битвой с "Ливерпулем" спустя неделю.
16.07.2019 17:00
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