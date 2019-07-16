"Атлетико" хочет купить Триппьера и Эриксена

"Атлетико" хочет приобрести защитника Кирана Триппьера и полузащитника Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Этим летом "Атлетико" выручил почти 250 миллионов фунтов с продажи Люки Эрнандеса, Родри и Антуана Гризманна, и значительная часть этой суммы еще не потрачена.



Как утверждает Daily Mirror, клуб из Мадрид готов расстаться с 25 млн. фунтов ради приобретения Триппьера, который отметился 36 появлениями в стартовом составе "шпор" в минувшем сезоне, но был неубедителен и теперь фактически выставлен на трансфер.



"Матрасники" видят в 28-летнем англичанине замену для ветерана Хуанфрана, который покинул Мадрид по истечении своего контракта в конце минувшего сезона.



А Evening Standard в свою очередь сообщает, что "Атлетико" претендует и на Эриксена. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне жаждет подписать креативного полузащитника и считает Кристиана, у которого остается один год по контракту, подходящим игроком на эту роль.



В "Тоттенхэме" осведомлены о притязаниях "Атлетико" на 27-летнего датчанина, и в том числе и этим объясняется интерес "шпор" к Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Дани Себальосу из "Реала".