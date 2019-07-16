"Атлетико" хочет купить Триппьера и Эриксена

Киран Триппьер и Кристиан Эриксен "Атлетико" хочет приобрести защитника Кирана Триппьера и полузащитника Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Этим летом "Атлетико" выручил почти 250 миллионов фунтов с продажи Люки Эрнандеса, Родри и Антуана Гризманна, и значительная часть этой суммы еще не потрачена.

Как утверждает Daily Mirror, клуб из Мадрид готов расстаться с 25 млн. фунтов ради приобретения Триппьера, который отметился 36 появлениями в стартовом составе "шпор" в минувшем сезоне, но был неубедителен и теперь фактически выставлен на трансфер.

"Матрасники" видят в 28-летнем англичанине замену для ветерана Хуанфрана, который покинул Мадрид по истечении своего контракта в конце минувшего сезона.

А Evening Standard в свою очередь сообщает, что "Атлетико" претендует и на Эриксена. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне жаждет подписать креативного полузащитника и считает Кристиана, у которого остается один год по контракту, подходящим игроком на эту роль.

В "Тоттенхэме" осведомлены о притязаниях "Атлетико" на 27-летнего датчанина, и в том числе и этим объясняется интерес "шпор" к Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Дани Себальосу из "Реала".


Метки Атлетико, Тоттенхэм, Триппьер, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 735

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  1. mancunia-planet 16.07.2019 16:49 # mancunia-planet
    Атлеты ппц как зарабатывают на трансферах, стабильно при чем...

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  2. selfish 16.07.2019 16:35 # selfish
    Запакуйте обои

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  3. ray-black 16.07.2019 16:20 # ray-black
    Если Эриксен не подписывает новый контракт, то даже можно маленько скинуть что бы забрали.

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  4. gidro-met 16.07.2019 16:10 # gidro-met
    хаха - Тоттен как бэ ща повыше . Они финалисты ЛЧ и в 4-ке куда более сложной АПЛ-ке.

    ТАк что это Атлетико пусть продает своих Коке и Облаков в Ттенщит - пусть хоть в норм лиге на норм скоростях поиграют и шансы на чашки хоть какие-то появятся.

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  5. grafters 16.07.2019 16:08 # grafters
    Норм, забирайте

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