"Атлетико" хочет купить Триппьера и Эриксена
"Атлетико" хочет приобрести защитника Кирана Триппьера и полузащитника Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".
Этим летом "Атлетико" выручил почти 250 миллионов фунтов с продажи Люки Эрнандеса, Родри и Антуана Гризманна, и значительная часть этой суммы еще не потрачена.
Как утверждает Daily Mirror, клуб из Мадрид готов расстаться с 25 млн. фунтов ради приобретения Триппьера, который отметился 36 появлениями в стартовом составе "шпор" в минувшем сезоне, но был неубедителен и теперь фактически выставлен на трансфер.
"Матрасники" видят в 28-летнем англичанине замену для ветерана Хуанфрана, который покинул Мадрид по истечении своего контракта в конце минувшего сезона.
А Evening Standard в свою очередь сообщает, что "Атлетико" претендует и на Эриксена. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне жаждет подписать креативного полузащитника и считает Кристиана, у которого остается один год по контракту, подходящим игроком на эту роль.
В "Тоттенхэме" осведомлены о притязаниях "Атлетико" на 27-летнего датчанина, и в том числе и этим объясняется интерес "шпор" к Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Дани Себальосу из "Реала".
16.07.2019 16:00
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Атлеты ппц как зарабатывают на трансферах, стабильно при чем...
(ответить)
Запакуйте обои
(ответить)
Если Эриксен не подписывает новый контракт, то даже можно маленько скинуть что бы забрали.
(ответить)
хаха - Тоттен как бэ ща повыше . Они финалисты ЛЧ и в 4-ке куда более сложной АПЛ-ке.
ТАк что это Атлетико пусть продает своих Коке и Облаков в Ттенщит - пусть хоть в норм лиге на норм скоростях поиграют и шансы на чашки хоть какие-то появятся.
(ответить)
Норм, забирайте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий