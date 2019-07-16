Сабалета покинет Англию после сезона 2019/20

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета объявил, что сезон 2019/20 будет его последним в английском футболе.

В данный момент Сабалета уже вернулся из отпуска и готовится к своему третьему сезону за "молотобойцев", до этого отыграв девять лет за "Манчестер Сити".



Вместе с "горожанами" Пабло выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги, став одним из самых успешных аргентинцев в английском футболе всех времен.



Однако возраст берет свое. Сейчас Сабалете уже 34, и он собирается покинуть Англию следующим летом. Правда, Пабло пока не знает, перейдет он в другой клуб или завершит карьеру.



"Это определенно будет мой последний сезон в Англии. Я знаю это наверняка. Я постараюсь максимально им насладиться".



"Я давно выступаю в Премьер-Лиге, и я знаю, что буду скучать по ней, когда настанет момент уйти. Поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы подготовиться к новому сезону и играть как можно больше".



"Я не знаю, закончу ли играть. Я почувствую, когда настанет момент подумать о завершении карьеры. В конце еще одного длинного сезона станет видно. Я здесь потому, что все еще наслаждаюсь своей игрой", — цитирует Сабалету Daily Mirror.