Агент Бэйла опроверг слухи насчет возвращения в "Тоттенхэм"

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла опроверг слухи о том, что "Тоттенхэм" собирается вернуть его клиента.

Согласно слухам, зарплата Бэйла в Мадриде достигает 600 тысяч фунтов в неделю, и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был бы рад избавиться от такого игрока, которому вдобавок едва исполнилось 30 лет.



На днях испанская газета Marca сообщила, что этой ситуацией решил воспользоваться "Тоттенхэм", чтобы вернуть Бэйла, шесть лет назад проданного в "Реал" за 85 млн. фунтов.



Утверждалось, что "шпоры" могут предложить 50-60 млн. евро за игрока сборной Уэльса, однако агент Джонатан Барнетт дал четко понять, насколько неправдоподобна эта история.



"Я никогда не комментирую чепуху", — заявил Барнетт Sky Sports.