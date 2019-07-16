"Ливерпуль" затмит "Челси" по количеству фанатов на матче за Суперкубок Европы

Болельщики "Ливерпуля" будут иметь многократное преимущество над оппонентами из "Челси" во время матча за Суперкубок Европы в следующем месяце.

Напомним, 14 августа в Стамбуле сойдутся лицом к лицу действующие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Накануне УЕФА объявил, сколько билетов из своей квоты реализовали оба клуба. Так, "красные" продали 5,973 заветных квитка, а "синие" — только 1,314.



Таким образом, на 41-тысячном стадионе в столице Турции превосходство фанатов "Ливерпуля" будет четырехкратным относительно "Челси".



УЕФА особенно подчеркивает, что полностью удовлетворил спрос обоих участников матча за Суперкубок Европы. И "красные", и "синие" получили столько билетов, сколько попросили и сколько смогли продать своим поклонникам, желающим поддержать команду на выезде.