"Ливерпуль" затмит "Челси" по количеству фанатов на матче за Суперкубок Европы

Ливерпуль — Челси Болельщики "Ливерпуля" будут иметь многократное преимущество над оппонентами из "Челси" во время матча за Суперкубок Европы в следующем месяце.

Напомним, 14 августа в Стамбуле сойдутся лицом к лицу действующие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Накануне УЕФА объявил, сколько билетов из своей квоты реализовали оба клуба. Так, "красные" продали 5,973 заветных квитка, а "синие" — только 1,314.

Таким образом, на 41-тысячном стадионе в столице Турции превосходство фанатов "Ливерпуля" будет четырехкратным относительно "Челси".

УЕФА особенно подчеркивает, что полностью удовлетворил спрос обоих участников матча за Суперкубок Европы. И "красные", и "синие" получили столько билетов, сколько попросили и сколько смогли продать своим поклонникам, желающим поддержать команду на выезде.


Метки Ливерпуль, Суперкубок Европы, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2294

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 16.07.2019 14:25 # blackdreamer
    целая тысяча людей будет смотреть как будут ебать сутулую собаку

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  2. chelsealondon 16.07.2019 14:03 # chelsealondon
    Мы поедем ...2 за Челси 2 за Ливерпуль...

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  3. electric 16.07.2019 13:57 # electric
    Ничего удивительного. Рабочий момент.

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  4. frankylamp 16.07.2019 13:53 # frankylamp
    дык пять тысяч муслимов идут смотреть на свою мироточащую после каждой травмы икону, чему тут удивляться

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  5. ermek-kz 16.07.2019 13:29 # ermek-kz
    моих знакомых болеющих за Ливерпуль поедут человек 15 из Казахстана

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  6. mancunia-planet 16.07.2019 13:27 # mancunia-planet
    Так Челские даже в Лондоне не первые, хули тут говорить, и истории всего лет 15, мелочь

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  7. chr1s8rown 16.07.2019 13:26 # chr1s8rown
    Стамбул наш

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  8. chebrec 16.07.2019 13:22 # chebrec
    Ой ей ей ей ей а теперь посчитайте сколько из них только что примкнувших глоров

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  9. jonhson 16.07.2019 13:14 # jonhson
    Это же очевидно епт.

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  10. sexan 16.07.2019 13:09 # sexan
    По телеку посмотрим.

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  11. pozitiv4ik 16.07.2019 13:08 # pozitiv4ik
    так же было в баку, арсенал имел раза в 2 больше фанатов

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  12. superglor 16.07.2019 13:05 # superglor
    Так и в порту рабочих обрыганов трудится в несколько раз больше, а белолицых господ (к которым с неохотой приходится причислять и Щольсе) - единицы.

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