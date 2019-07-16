"Ливерпуль" затмит "Челси" по количеству фанатов на матче за Суперкубок Европы
Болельщики "Ливерпуля" будут иметь многократное преимущество над оппонентами из "Челси" во время матча за Суперкубок Европы в следующем месяце.
Напомним, 14 августа в Стамбуле сойдутся лицом к лицу действующие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Накануне УЕФА объявил, сколько билетов из своей квоты реализовали оба клуба. Так, "красные" продали 5,973 заветных квитка, а "синие" — только 1,314.
Таким образом, на 41-тысячном стадионе в столице Турции превосходство фанатов "Ливерпуля" будет четырехкратным относительно "Челси".
УЕФА особенно подчеркивает, что полностью удовлетворил спрос обоих участников матча за Суперкубок Европы. И "красные", и "синие" получили столько билетов, сколько попросили и сколько смогли продать своим поклонникам, желающим поддержать команду на выезде.
16.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
целая тысяча людей будет смотреть как будут ебать сутулую собаку
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Мы поедем ...2 за Челси 2 за Ливерпуль...
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Ничего удивительного. Рабочий момент.
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дык пять тысяч муслимов идут смотреть на свою мироточащую после каждой травмы икону, чему тут удивляться
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моих знакомых болеющих за Ливерпуль поедут человек 15 из Казахстана
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Так Челские даже в Лондоне не первые, хули тут говорить, и истории всего лет 15, мелочь
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Стамбул наш
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Ой ей ей ей ей а теперь посчитайте сколько из них только что примкнувших глоров
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Это же очевидно епт.
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По телеку посмотрим.
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так же было в баку, арсенал имел раза в 2 больше фанатов
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Так и в порту рабочих обрыганов трудится в несколько раз больше, а белолицых господ (к которым с неохотой приходится причислять и Щольсе) - единицы.
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