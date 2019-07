Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" может взять Филиппе Коутиньо в аренду. "Манчестер Юнайтед" хочет за Поля Погба 180 миллионов фунтов. "Арсенал" собирается купить Эвертона Соареса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль" может взять своего бывшего полузащитника Филиппе Коутиньо в двухлетнюю аренду с опцией последующего выкупа за 88 миллионов фунтов. (Calciomercato)



Полузащитник Поль Погба, вероятно, не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом. (The Sun)



"Юнайтед" отпустит Погба только за 180 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Арсенал" продолжает переговоры с "Селтиком" по защитнику Кирану Тирни, несмотря на отклоненное предложение в 25 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Арсенал" не купит плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира за 27 млн. фунтов, потому что не может избавиться от Месута Озила. (The Sun)



"Арсенал" отправил медиков, чтобы обследовать нападающего "Гремио" Эвертона Соареса перед заключением сделки. (Fox Sports)



23-летний Эвертон Соарес может обойтись "Арсеналу" в 36 млн. фунтов. (Daily Star)



Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон последует за своим бывшим тренером по "Ньюкаслу" Рафаэлем Бенитесом в "Далянь Ифан" по сделке стоимостью 16.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" обдумывает покупку нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона за 36 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" претендует на бразильского защитника "Лацио" Уоллеса. (Birmingham Mail)



"Эвертон" может подписать нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, если продаст Дженка Тосуна. (Daily Mirror)



"Сент-Этьен" хочет полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди. (Daily Mirror)



"Галатасарай", "Наполи", "Рома" и "Милан" сражаются за полузащитника "Фулхэма" Жан-Мишеля Сери. (Sky Sports)



Зимбабвийский полузащитник Марвелус Накамба отказался тренироваться с "Брюгге" и требует своего трансфера в "Астон Виллу". (Birmingham Mail)



Нападающий Сэйдо Берахино может продолжить карьеру в Бельгии. (The Sentinel)



Другое



Стив Брюс подал в отставку с поста главного тренера "Шеффилд Уэнсдей" после того, как "Ньюкасл" заплатил за него 4 млн. фунтов в качестве компенсации. (The Sun)



С собой в "Ньюкасл" Брюс заберет и двух своих ассистентов в лице Стива Агнью и Стивена Клеменса. (Newcastle Chronicle)



Крис Хьютон отказался занять место Брюса в "Шеффилд Уэнсдей". (Daily Mirror)



Во вторник "Эвертон" представит в Палате общин Великобритании проект своего нового стадиона. (The Times)



Болельщики "Ньюкасла" отвернулись от одиозного владельца клуба Майка Эшли — 12 тыс. сезонных абонементов остаются нераспроданными. (The Sun)



"Арсенал" начал продавать свою новую выездную форму в своем онлайн-магазине до официальной презентации. (The Sun)