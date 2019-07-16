"Интер" предложит за Лукаку 60 млн. фунтов плюс бонусы

На этой неделе "Интер" сделает новое предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Напомним, первое предложение "Интера" подразумевало под собой двухлетнюю аренду Лукаку за 9 млн. фунтов с выплатой 27 млн. через год и еще 27 млн. через два.



Это предложение было отклонено "красными дьяволами", поскольку "Юнайтед" получить за свою звезду минимум 79 млн. фунтов, за которые Ромелу был куплен два года назад из "Эвертона".



На сей раз, утверждает Sky Sports, "Интер" предложит 60 млн. фунтов, растянутые по оплате на два или три года, а вдобавок — ряд бонусов, которые позволят общей сумме сделки приблизиться к тому, что ожидает получить "Юнайтед".



При это клуб с "Сан-Сиро" по-прежнему скептически оценивает успех этого мероприятия, ведь у "Юнайтед" остается всего три недели с небольшим, чтобы подыскать замену Лукаку.