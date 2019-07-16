"Вест Хэм" уверен в приобретении Алле за 40 млн. фунтов

Себастьян Алле "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Айнтрахтом" о приобретении нападающего Себастьяна Алле.

Оцениваемый в 40 миллионов фунтов Алле стал амбициозной трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как лондонцы попрощались этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, а также проиграли борьбу "Валенсии" за Макси Гомеса.

Как сообщает The Guardian, в понедельник "молотобойцы" сделали большой шаг в переговорах с коллегами из "Айнтрахта", и теперь у лондонского клуба появилась уверенность, что сделка состоится до конца текущей недели.

За два года выступлений в Бундеслиге после перехода из голландского "Утрехта" Алле показал себя тем, кто и нужен "Вест Хэму" — настоящим бомбардиром. 25-летний француз забил 33 гола в 77 матчах за "Айнтрахт".


Метки Айнтрахт, Алле, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 10:00

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  1. mrork 16.07.2019 11:45 # mrork
    Даже Вест Хем нормально покупает. Только Арсенал немощный.

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  2. makeewadim 16.07.2019 10:44 # makeewadim
    Костолом как Ришарлисон?

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  3. manutd-20champ 16.07.2019 10:25 # manutd-20champ
    подходит молоткам, типа кэрола

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  4. electric 16.07.2019 10:14 # electric
    Орсенал в недоумении. Конониры в оторопении. Фапел в рофлении.

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  5. chebrec 16.07.2019 10:02 # chebrec
    Брат Алли

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