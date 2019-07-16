"Вест Хэм" уверен в приобретении Алле за 40 млн. фунтов

"Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Айнтрахтом" о приобретении нападающего Себастьяна Алле.

Оцениваемый в 40 миллионов фунтов Алле стал амбициозной трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как лондонцы попрощались этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, а также проиграли борьбу "Валенсии" за Макси Гомеса.



Как сообщает The Guardian, в понедельник "молотобойцы" сделали большой шаг в переговорах с коллегами из "Айнтрахта", и теперь у лондонского клуба появилась уверенность, что сделка состоится до конца текущей недели.



За два года выступлений в Бундеслиге после перехода из голландского "Утрехта" Алле показал себя тем, кто и нужен "Вест Хэму" — настоящим бомбардиром. 25-летний француз забил 33 гола в 77 матчах за "Айнтрахт".