"Вест Хэм" уверен в приобретении Алле за 40 млн. фунтов
"Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Айнтрахтом" о приобретении нападающего Себастьяна Алле.
Оцениваемый в 40 миллионов фунтов Алле стал амбициозной трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как лондонцы попрощались этим летом с Марко Арнаутовичем, Лукасом Пересом и Энди Кэрроллом, а также проиграли борьбу "Валенсии" за Макси Гомеса.
Как сообщает The Guardian, в понедельник "молотобойцы" сделали большой шаг в переговорах с коллегами из "Айнтрахта", и теперь у лондонского клуба появилась уверенность, что сделка состоится до конца текущей недели.
За два года выступлений в Бундеслиге после перехода из голландского "Утрехта" Алле показал себя тем, кто и нужен "Вест Хэму" — настоящим бомбардиром. 25-летний француз забил 33 гола в 77 матчах за "Айнтрахт".
16.07.2019 10:00
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Даже Вест Хем нормально покупает. Только Арсенал немощный.
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Костолом как Ришарлисон?
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подходит молоткам, типа кэрола
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Орсенал в недоумении. Конониры в оторопении. Фапел в рофлении.
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Брат Алли
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