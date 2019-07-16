Сульшер подтвердил, что Де Хеа должен заключить новый контракт
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что голкипер Давид Де Хеа должен вскоре заключить новый контракт.
Во вторник утром английская пресса в один голос сообщила, что "красные дьяволы" совершили прорыв в многомесячных переговорах со своим первым номером о новой сделке.
Выступая перед прессой в Австралии, Сульшер не мог обойти эту громкую тему стороной. Оле Гуннар дал понять, что Де Хеа действительно собирается связать свое будущее с "Юнайтед".
"Надеюсь, мы сможем договориться с Давидом, как я уже говорил несколько раз. Когда об этом будет объявлено, и будет ли объявлено вообще, зависит от Давида и клуба", — цитирует Сульшера ESPN.
16.07.2019 09:00
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Вариантов нет, игры нет, придется остаться тысяч за 400
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Главное, чтобы не косячил, как в конце того сезона.
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