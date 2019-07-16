Виктор Линделеф не собирается в "Барселону"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф опроверг слухи, сватающие его в "Барселону".

На прошлой неделе агент 24-летнего игрока сборной Швеции Хасан Четинкая намекнул каталонской газете, что Линделеф находится на радаре у "Барселоны", подчеркнув, что сделка полностью зависит от "Юнайтед".



Этот трансфер не выглядит таким уж безумным, учитывая то, что "Барселоне" нужна другая цель после проигранной "Ювентусу" борьбы за Маттейса Де Лигта, а также то, что "красные дьяволы" собираются приобрести в центр обороны Харри Магуайра.



Однако сам же Виктор и развеял эти слухи, заверив, что свое будущее он видит в "Юнайтед".



"Я очень, очень счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед". Я в предвкушении старта нового сезона. Таков мой ответ. Я очень счастлив здесь", — приводит слова Линделефа ESPN.