Виктор Линделеф не собирается в "Барселону"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф опроверг слухи, сватающие его в "Барселону".
На прошлой неделе агент 24-летнего игрока сборной Швеции Хасан Четинкая намекнул каталонской газете, что Линделеф находится на радаре у "Барселоны", подчеркнув, что сделка полностью зависит от "Юнайтед".
Этот трансфер не выглядит таким уж безумным, учитывая то, что "Барселоне" нужна другая цель после проигранной "Ювентусу" борьбы за Маттейса Де Лигта, а также то, что "красные дьяволы" собираются приобрести в центр обороны Харри Магуайра.
Однако сам же Виктор и развеял эти слухи, заверив, что свое будущее он видит в "Юнайтед".
"Я очень, очень счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед". Я в предвкушении старта нового сезона. Таков мой ответ. Я очень счастлив здесь", — приводит слова Линделефа ESPN.
16.07.2019 07:00
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молодец конечно. Но надо будет думать: если купим Гарри, тогда получается перебор на позиции (Крис, Фил, Аксель, Эрик, Рохо, Вик)
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норм, научит Маквайера в оборону как раз
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Респект чуваку если говорит правду
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