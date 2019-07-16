Виктор Линделеф не собирается в "Барселону"

Виктор Линделеф Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф опроверг слухи, сватающие его в "Барселону".

На прошлой неделе агент 24-летнего игрока сборной Швеции Хасан Четинкая намекнул каталонской газете, что Линделеф находится на радаре у "Барселоны", подчеркнув, что сделка полностью зависит от "Юнайтед".

Этот трансфер не выглядит таким уж безумным, учитывая то, что "Барселоне" нужна другая цель после проигранной "Ювентусу" борьбы за Маттейса Де Лигта, а также то, что "красные дьяволы" собираются приобрести в центр обороны Харри Магуайра.

Однако сам же Виктор и развеял эти слухи, заверив, что свое будущее он видит в "Юнайтед".

"Я очень, очень счастлив быть игроком "Манчестер Юнайтед". Я в предвкушении старта нового сезона. Таков мой ответ. Я очень счастлив здесь", — приводит слова Линделефа ESPN.



Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. eugeneunited 16.07.2019 08:30 # eugeneunited
    молодец конечно. Но надо будет думать: если купим Гарри, тогда получается перебор на позиции (Крис, Фил, Аксель, Эрик, Рохо, Вик)

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  2. alexomck 16.07.2019 08:26 # alexomck
    норм, научит Маквайера в оборону как раз

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  3. mumunayted 16.07.2019 07:30 # mumunayted
    Респект чуваку если говорит правду

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