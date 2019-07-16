Де Хеа на пороге нового контракта с "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давд Де Хеа находится на пороге того, чтобы заключить новый контракт со своим клубом с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, "красные дьяволы" ведут переговоры со своим первым номером о продлении сотрудничества уже более года. В данный момент от действующего контракта Де Хеа остается менее 12 месяцев.

Изначально 28-летний испанец требовал от "Юнайтед" увеличить свою недельную зарплату до 500 тыс. фунтов, которые имеет Алексис Санчес, резонно указывая, что играет полезнее чилийца.

Однако в конце концов Давид пошел на уступки, и компромисс был достигнут. По всей видимости, Де Хеа смягчил свою позицию из-за провальной концовки сезона и отсутствия серьезного интереса к своей персоне со стороны европейских топ-клубов.

Тем не менее, Де Хеа все равно станет самым высокооплачиваемым голкипером мира, увеличив свое жалование с 200 до 375 тыс. фунтов в неделю — столько не получает ни один другой голкипер на планете.

Ожидается, что Де Хеа, выступающий за "дьяволов" уже восемь лет, поставит свою подпись под новым контрактом по возвращении с предсезонного турне. Заключив новую сделку, "Юнайтед" предотвратит уход ключевого игрока свободным агентом через год.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2019 06:00

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  1. jack-willsher 16.07.2019 08:35 # jack-willsher
    ну и довн. дальше рви очко ради сохранение му в пл

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  2. meshuggah 16.07.2019 08:21 # meshuggah
    http://prntscr.com/ofl2am
    ипать топопво

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  3. meshuggah 16.07.2019 08:21 # meshuggah
    https://prnt.sc/ofl25c
    ваще ахуенно

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  4. meshuggah 16.07.2019 08:20 # meshuggah
    https://prnt.sc/ofl1zy
    красиво

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  5. brown-ale 16.07.2019 08:02 # brown-ale
    Де Хеа согласился на новый контракт от безнадеги, потому что в большие клубы его не взяли. Ман Юнайтед было бы гораздо лучше позвать Облака на место этой немотивированной дырки.

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  6. melwood-lfc 16.07.2019 06:34 # melwood-lfc
    доброе утро, девачки?
    как дела, девачки?

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  7. meshuggah 16.07.2019 06:09 # meshuggah
    У Лукашенко спросили сколько языков он знает.
    -5
    -какие?
    -русский письменный, русский разговорный, белорусский письменный, белорусский разговорный и английский.
    -скажити что нибудь на английском
    -хенде хох
    -это же немецкий
    -ну значит 6

    Источник: http://fapl.ru/posts/72073/?c=1#c6937883

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