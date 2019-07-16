Де Хеа на пороге нового контракта с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давд Де Хеа находится на пороге того, чтобы заключить новый контракт со своим клубом с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, "красные дьяволы" ведут переговоры со своим первым номером о продлении сотрудничества уже более года. В данный момент от действующего контракта Де Хеа остается менее 12 месяцев.



Изначально 28-летний испанец требовал от "Юнайтед" увеличить свою недельную зарплату до 500 тыс. фунтов, которые имеет Алексис Санчес, резонно указывая, что играет полезнее чилийца.



Однако в конце концов Давид пошел на уступки, и компромисс был достигнут. По всей видимости, Де Хеа смягчил свою позицию из-за провальной концовки сезона и отсутствия серьезного интереса к своей персоне со стороны европейских топ-клубов.



Тем не менее, Де Хеа все равно станет самым высокооплачиваемым голкипером мира, увеличив свое жалование с 200 до 375 тыс. фунтов в неделю — столько не получает ни один другой голкипер на планете.



Ожидается, что Де Хеа, выступающий за "дьяволов" уже восемь лет, поставит свою подпись под новым контрактом по возвращении с предсезонного турне. Заключив новую сделку, "Юнайтед" предотвратит уход ключевого игрока свободным агентом через год.