Де Хеа на пороге нового контракта с "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давд Де Хеа находится на пороге того, чтобы заключить новый контракт со своим клубом с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.
Как известно, "красные дьяволы" ведут переговоры со своим первым номером о продлении сотрудничества уже более года. В данный момент от действующего контракта Де Хеа остается менее 12 месяцев.
Изначально 28-летний испанец требовал от "Юнайтед" увеличить свою недельную зарплату до 500 тыс. фунтов, которые имеет Алексис Санчес, резонно указывая, что играет полезнее чилийца.
Однако в конце концов Давид пошел на уступки, и компромисс был достигнут. По всей видимости, Де Хеа смягчил свою позицию из-за провальной концовки сезона и отсутствия серьезного интереса к своей персоне со стороны европейских топ-клубов.
Тем не менее, Де Хеа все равно станет самым высокооплачиваемым голкипером мира, увеличив свое жалование с 200 до 375 тыс. фунтов в неделю — столько не получает ни один другой голкипер на планете.
Ожидается, что Де Хеа, выступающий за "дьяволов" уже восемь лет, поставит свою подпись под новым контрактом по возвращении с предсезонного турне. Заключив новую сделку, "Юнайтед" предотвратит уход ключевого игрока свободным агентом через год.
16.07.2019 06:00
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ну и довн. дальше рви очко ради сохранение му в пл
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ипать топопво
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ваще ахуенно
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красиво
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Де Хеа согласился на новый контракт от безнадеги, потому что в большие клубы его не взяли. Ман Юнайтед было бы гораздо лучше позвать Облака на место этой немотивированной дырки.
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доброе утро, девачки?
как дела, девачки?
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У Лукашенко спросили сколько языков он знает.
-5
-какие?
-русский письменный, русский разговорный, белорусский письменный, белорусский разговорный и английский.
-скажити что нибудь на английском
-хенде хох
-это же немецкий
-ну значит 6
Источник: http://fapl.ru/posts/72073/?c=1#c6937883
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