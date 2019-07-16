"Эвертон" купил Дельфа у "Манчестер Сити"
"Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиана Дельфа ориентировочной стоимостью в 10 миллионов фунтов.
Дельф выступал за "горожан" после своего перехода из "Астон Виллы" в июле 2015. За это время он выиграл два титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии и три Кубка Лиги.
29-летний англичанин показал себя большим универсалом, успев поиграть не только в центре поля, но и на позиции левого защитника.
Однако ранее этим летом "Сити" вернул из ПСВ Анхелиньо и купил у "Атлетико" Родри, поэтому Фабиану, чей контракт истекал уже в следующем году, было позволено покинуть "Этихад".
Таким образом, Дельф присоединился к "Эвертону", заключив контракт на три года. Фабан уже прибыл в тренировочный лагерь "ирисок" в Швейцарии и теперь начинает подготовку к новому сезону.
"Страсть болельщиков — это первое, что приходит в голову всякий раз, когда играешь против "Эвертона", дома или на выезде. Болельщики "Эвертона" выглядят знатоками футбола и разбираются в нем. Похоже, это у них в крови, и они очень поддерживают команду".
"Эвертонианцев" нельзя не услышать, и я в восторге, что буду играть для них и слышать их песни. Я очень рад оказаться здесь, и я буду выкладываться без остатка — не меньше, чем на 100 процентов. Надеюсь, все мы вместе, фанаты и игроки, сможем добиться чего-нибудь особенного", — сообщил Дельф evertontv.
16.07.2019 00:15
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Последние комментарии:
Ушел на повышение таки... в 3 клуб Ливерпуля.
Браво!
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Поссыт на лицо колбасным бестрофейикам в мерсисайдском дерби. Скриньте.
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05.05.2019 04:01 # удалить
mc-od
... А так, расклад простой и все тот же. Спокойно, на классе выигрываем 2 матча, защищаем чемпионство. Берем КА. Требл на этот сезон - просто мега супер пупер отличный результат! Летом сплавливаем Гюндогана, Маареза в обмен с доплатой на какого-нибудь топаря или можно просто "оторвать тоненькие ножки", плюс тихо усыпляем Дельфа. Короче, слегка подкорректируем состав.))
Следующий сезон - это уже битва за гегемонию. Наступает новая эра, господа! С чем всех адекватных и поздравляю, всем добра... C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/70533/?c=1
УРА, ТОВАРИЩИ! УРА! ДЕЛЬФА УСЫПИЛИ-ТАКИ! ЧЕМПИК МОЖНО НЕ НАЧИНАТЬ! ))
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норм конфеты Барсу с Сити разбирают:)
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Не прошло и пол года.
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в эве заиграет думаю, а так, спасибо что выручал когда защей не хватало
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А вот и топы
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