"Эвертон" купил Дельфа у "Манчестер Сити"

"Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Фабиана Дельфа ориентировочной стоимостью в 10 миллионов фунтов.

Дельф выступал за "горожан" после своего перехода из "Астон Виллы" в июле 2015. За это время он выиграл два титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии и три Кубка Лиги.



29-летний англичанин показал себя большим универсалом, успев поиграть не только в центре поля, но и на позиции левого защитника.



Однако ранее этим летом "Сити" вернул из ПСВ Анхелиньо и купил у "Атлетико" Родри, поэтому Фабиану, чей контракт истекал уже в следующем году, было позволено покинуть "Этихад".



Таким образом, Дельф присоединился к "Эвертону", заключив контракт на три года. Фабан уже прибыл в тренировочный лагерь "ирисок" в Швейцарии и теперь начинает подготовку к новому сезону.



"Страсть болельщиков — это первое, что приходит в голову всякий раз, когда играешь против "Эвертона", дома или на выезде. Болельщики "Эвертона" выглядят знатоками футбола и разбираются в нем. Похоже, это у них в крови, и они очень поддерживают команду".



"Эвертонианцев" нельзя не услышать, и я в восторге, что буду играть для них и слышать их песни. Я очень рад оказаться здесь, и я буду выкладываться без остатка — не меньше, чем на 100 процентов. Надеюсь, все мы вместе, фанаты и игроки, сможем добиться чего-нибудь особенного", — сообщил Дельф evertontv.