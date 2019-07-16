Агент: "Для Коутиньо было бы почти невозможно перейти в МЮ"

Агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что его клиент слишком привязан к "Ливерпулю", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед".

Основательно потратившись на Антуана Гризманна, теперь "Барселона" мечтает вернуть из ПСЖ Неймара, однако для этого ей нужны деньги, поэтому продажа Коутиньо, так и не заигравшего на стабильно высоком уровне за полтора года на "Ноу Камп", выглядит вполне логичной.



В последние месяцы 27-летнего бразильца сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", однако если Филиппе и вернется в Премьер-Лигу, то только в свой бывший клуб.



"Манчестер Юнайтед" — это великий клуб, у меня уже есть там игроки, и я абсолютно их уважаю, но отправить туда Филиппе было бы крайне сложно, практически невозможно".



"Филиппе было бы очень сложно играть за кого-либо из конкурентов "Ливерпуля", потому что он так сильно привязан к "Ливерпулю". Он великолепно проводил там время. "Ливерпуль" занимает слишком большое место в его сердце", — сообщил агент Киа Джурабчан talkSPORT.