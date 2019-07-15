"Лестер" отпустит Магуайра только как самого дорогого защитника мира
"Лестер" заверил Харри Магуайра, что тот сможет уйти из клуба, но только в качестве самого дорогого защитника мира.
По информации The Telegraph, Магуайр действительно сообщил главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу и своим партнерам по команде о желании отправиться в один из клубов Манчестера этим летом.
Но если "Манчестер Сити" совершенно не желает переплачивать за Харри, то "Манчестер Юнайтед" готов продолжать переговоры в надежде достичь компромисс.
При этом "Лестер" заверил 26-летнего игрока сборной Англии, что сделка состоится, если "Юнайтед" все же решится выложить более 75 миллионов фунтов, за которые полтора года назад "Ливерпуль" купил Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона".
Несмотря на настрой Магуайра уйти на повышение, Роджерс расслаблен и чувствует, что у "Лестера" достаточно игроков в центре обороны. Слухи же о намерении "Лестера" купить Джеймса Тарковски из "Бернли" или Льюиса Данка из "Брайтона" издание называет преждевременными.
15.07.2019 23:00
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Осталось Мбаппе купить и на всех позициях будут самые дорогие
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