"Лестер" отпустит Магуайра только как самого дорогого защитника мира

"Лестер" заверил Харри Магуайра, что тот сможет уйти из клуба, но только в качестве самого дорогого защитника мира.

По информации The Telegraph, Магуайр действительно сообщил главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу и своим партнерам по команде о желании отправиться в один из клубов Манчестера этим летом.



Но если "Манчестер Сити" совершенно не желает переплачивать за Харри, то "Манчестер Юнайтед" готов продолжать переговоры в надежде достичь компромисс.



При этом "Лестер" заверил 26-летнего игрока сборной Англии, что сделка состоится, если "Юнайтед" все же решится выложить более 75 миллионов фунтов, за которые полтора года назад "Ливерпуль" купил Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона".



Несмотря на настрой Магуайра уйти на повышение, Роджерс расслаблен и чувствует, что у "Лестера" достаточно игроков в центре обороны. Слухи же о намерении "Лестера" купить Джеймса Тарковски из "Бернли" или Льюиса Данка из "Брайтона" издание называет преждевременными.