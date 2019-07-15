"Интер" скептичен относительно покупки Лукаку

Ромелу Лукаку "Интер" скептично настроен относительно своих шансов приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку этим летом.

На минувшей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио специально летал в Лондон, однако выдвинутое им предложение — 63 миллиона фунтов в виде растянутых на два года платежей — не устроило "красных дьяволов".

По информации Sky Sports, "Юнайтед" твердо стоит на своем и готов отпустить Лукаку только за 85 млн. евро (76.5 млн. фунтов). Клуб с "Олд Траффорд" хочет всю сумму деньгами и сразу, отказываясь включать в сделку кого-либо из игроков "Интера".

В сложившейся ситуации "Интер" испытывает огромные сомнения по поводу успеха в переговорах с "Юнайтед", хотя сам Ромелу открыт к переезду в Серию А.

"Интеру" бы очень помогла продажа Мауро Икарди, Жоау Мариу, Далберта Энрике и Раджи Наингголана, однако пока покупателей на этих игроков не нашлось.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 15.07.2019 23:01 # mancunia-planet
    Интер, давай же Контексу бабки на его любимого форварда. Хотя, если и останется лишним не будет.

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  2. stalker2005 15.07.2019 22:09 # stalker2005
    Да кому это мумушное говно нужно???

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