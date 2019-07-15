"Интер" скептичен относительно покупки Лукаку

"Интер" скептично настроен относительно своих шансов приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку этим летом.

На минувшей неделе спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио специально летал в Лондон, однако выдвинутое им предложение — 63 миллиона фунтов в виде растянутых на два года платежей — не устроило "красных дьяволов".



По информации Sky Sports, "Юнайтед" твердо стоит на своем и готов отпустить Лукаку только за 85 млн. евро (76.5 млн. фунтов). Клуб с "Олд Траффорд" хочет всю сумму деньгами и сразу, отказываясь включать в сделку кого-либо из игроков "Интера".



В сложившейся ситуации "Интер" испытывает огромные сомнения по поводу успеха в переговорах с "Юнайтед", хотя сам Ромелу открыт к переезду в Серию А.



"Интеру" бы очень помогла продажа Мауро Икарди, Жоау Мариу, Далберта Энрике и Раджи Наингголана, однако пока покупателей на этих игроков не нашлось.