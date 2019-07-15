Уилшир предложил Холдинга на роль нового капитана "Арсенала"
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир поделился своим мнением, кто может стать новым капитаном его бывшего клуба "Арсенала".
Этим летом "Арсенал" рискует лишиться защитника Лорана Косьелни, который отказался отправиться с командой предсезонное турне и отчаянно хочет покинуть "Эмирейтс".
Кроме того, ранее "канониры" попрощались с Петром Чехом и Аароном Рэмси, и это означает, что главному тренеру Унаи Эмери может потребоваться новый капитан на сезон 2019/20, и Уилшир знает, кто годится на эту роль.
"Арсенал" снова сможет рассчитывать на Роба Холдинга и Эктора Беллерина. Они надорвали крестообразные связки колена, но после такого рода травм ты возвращаешься, становясь еще сильнее, потому что тебе приходится работать над физической силой и укреплять четырехглавую мышцу".
"Роб Холдинг играл так хорошо до своей травмы, и он станет отличным дополнением к команде, когда снова будет в форме. Я правда считаю, что у него есть потенциал стать капитаном "Арсенала", — сообщил Уилшир Football.London.
15.07.2019 21:00
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Жаль вас арсосаловцы
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