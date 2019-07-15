Ван-Биссака рассказал, какой совет получил от Захи

Защитник Аарон Ван-Биссака рассказал, какой совет он получил от вингера Уилфрида Заки, уходя из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Юнайтед".

В свое время Захе не удалось заиграть в "Юнайтед", не справившись с давлением и не оправдав возлагавшихся на него надежд. Учтя собственный опыт, Уилфрид посоветовал 21-летнему Ван-Биссаке быть собой в новом клубе.



"Когда он узнал, что я перехожу, он просто сказал мне играть без страха. Я здесь новичок, но он сказал мне: "Просто играй в свою игру и делай то, что ты делал в прошлом сезоне". Он был рад за меня. Он сказал, что я заслуживаю этого и должен продолжать упорно работать, делая то, что я обычно делаю".



"Мне как игроку просто важно развивать свою игру и свои способности, чтобы помогать команде. Я ожидал, что окажусь под давлением, переходя сюда, ведь это большой клуб. Но я бы не оказался здесь, если бы не выдерживал это в "Кристал Пэлас", так что внимание к тебе есть всегда. Мне просто нужно играть в свой футбол и не думать об этом".



"Я хотел вывести свою игру на следующий уровень, и я решил, что смогу сделать это в этой команде. Их стиль игры, их манера работы, их темп — это поможет мне развиваться. Я всегда хочу максимально использовать свой потенциал", — цитирует Ван-Биссаку Evening Standard.