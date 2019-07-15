Рэмси рассказал, что сразу согласился на переход в "Ювентус"
Экс-полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что сразу решился на переход в "Ювентус", когда узнал об интересе чемпионов Серии А.
Еще в самом начале минувшего сезона "канониры" отозвали предложение для Рэмси о новом контракте, решив отпустить Аарона по окончании кампании свободным агентом.
Со своим будущим игроком сборной Уэльса определился в феврале, когда заключил предварительный контракт с "Ювентусом", где теперь будет получать 400 тысяч фунтов в неделю. Перед таким предложением такого клуба 28-летний полузащитник устоять не смог.
"Как я только узнал, что "Юве" заинтересован во мне, передо мной больше не стояло вопроса, куда я отправлюсь. Такую возможность нельзя отвергнуть".
"Я в таком восторге от того, что нахожусь здесь и стал частью этого великого клуба. Надеюсь, мы сможем написать несколько новых страниц истории вместе. Я предвкушаю этот вызов".
"Да, были и другие клубы, но "Юве" — правильный клуб для меня. Это великий клуб, один из крупнейших в мире. Возможность перейти сюда и выступать на топ-уровне — это исполнение мечты для меня".
"Это новый вызов, другой жизненный опыт и другая культура. Я открыт к этому всему и надеюсь хорошо провести здесь время. Я знаю, что это будет тяжело, но я готов", — сообщил Рэмси.
15.07.2019 19:00
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Успехов ему, только не ломайся больше. Но Юве это не поможет, ЛЧ опять мимо.
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Уже брали интервью у сотрудников Фиата по этому поводу?
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Не могут в Италии такому игроку платить 400 в неделю. Это ложь.
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400 тыщ фунтиков в неделю за ремси - в сериале нет потолка зарплат или да? Ему бы и в Китае столько не башляли
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