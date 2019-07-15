Рэмси рассказал, что сразу согласился на переход в "Ювентус"

Экс-полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси признался, что сразу решился на переход в "Ювентус", когда узнал об интересе чемпионов Серии А.

Еще в самом начале минувшего сезона "канониры" отозвали предложение для Рэмси о новом контракте, решив отпустить Аарона по окончании кампании свободным агентом.



Со своим будущим игроком сборной Уэльса определился в феврале, когда заключил предварительный контракт с "Ювентусом", где теперь будет получать 400 тысяч фунтов в неделю. Перед таким предложением такого клуба 28-летний полузащитник устоять не смог.



"Как я только узнал, что "Юве" заинтересован во мне, передо мной больше не стояло вопроса, куда я отправлюсь. Такую возможность нельзя отвергнуть".



"Я в таком восторге от того, что нахожусь здесь и стал частью этого великого клуба. Надеюсь, мы сможем написать несколько новых страниц истории вместе. Я предвкушаю этот вызов".



"Да, были и другие клубы, но "Юве" — правильный клуб для меня. Это великий клуб, один из крупнейших в мире. Возможность перейти сюда и выступать на топ-уровне — это исполнение мечты для меня".



"Это новый вызов, другой жизненный опыт и другая культура. Я открыт к этому всему и надеюсь хорошо провести здесь время. Я знаю, что это будет тяжело, но я готов", — сообщил Рэмси.