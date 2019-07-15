МЮ сделает предложение по Фернандешу и определился с заменой для Погба
"Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, а также определился с заменой для Поля Погба, если тот уйдет этим летом.
К настоящему моменту "Юнайтед" остается единственным представителем топ-6 Премьер-Лиги, все еще проявляющим интерес к Фернандешу, который поразил всю Европу своей результативностью в минувшем сезоне.
По информации The Independent, "красные дьяволы" уже контактируют со "Спортингом" и в ближайшие три недели оформят свой интерес к 24-летнему игроку сборной Португалии в конкретное предложение.
Чтобы заполучить Бруну, "Юнайтед" придется расстаться с суммой более 50 миллионов фунтов. При этом издание подчеркивает, что намерение "дьяволов" приобрести Фернандеша никак не связано с ситуацией вокруг Погба.
Что касается Погба, то насчет него у "Юнайтед" по-прежнему нет никаких предложений. Если "Реал" действительно хочет купить Поля, то должен поторопиться, потому что у "дьяволов" будет время только до 8 августа, чтобы пригласить другого полузащитника.
В качестве наиболее желанной замены для Погба клуб с "Олд Траффорд" видит Кристиана Эриксена, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Тоттенхэмом".
Претендентом номер один на Погба остается "Реал", однако испанский гранд готов заплатить за Поля лишь 100-120 млн. фунтов, тогда как "Юнайтед" оценивает свою звезду в 170 млн.
При этом Эриксен будет стоить ощутимо дешевле — как за счет истекающего контракта, так и за счет меньшей коммерческой привлекательности по сравнению с Погба.
15.07.2019 18:40
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Я понял, Погба это маркетинговый продукт. Игрок на самом деле никудышный, в мю это прекрасно знают, но как сохранить лицо перед фанатами и журналистами? Сделать из него звезду, изи
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бісить, коли йдеш за поросями на ринок, а там Локімін висить
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Пенсы, вы зачем Бакайоку продали во время бана? В себя поверили?
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ну наконец то,жду с...ка вудворд с июня этой новости - лютый топарь, защеку всем давать будет
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По моему, сугубо субъективному, мнению, Эриксен не потянет в МЮ. Хз, что Фернандеш на самом деле из себя представляет, но португезы в АПЛ норм заходят, может, и добавит качества и заряженности манкам.
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"...так и за счет меньшей коммерческой привлекательности по сравнению с Погба"
Вот так вот, теперь важнее иметь в клубе кривляющуюся обезьяну с овер 30 лямов подписчиков в инсте, чем классного футболиста, полезного на поле.
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вудврот, когда тебя уволят
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Взять португальца и Эриксена для МЮ будет збс раскладом, но так гладко все не будет)) с Эдиком.
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