МЮ сделает предложение по Фернандешу и определился с заменой для Погба

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, а также определился с заменой для Поля Погба, если тот уйдет этим летом.

К настоящему моменту "Юнайтед" остается единственным представителем топ-6 Премьер-Лиги, все еще проявляющим интерес к Фернандешу, который поразил всю Европу своей результативностью в минувшем сезоне.

По информации The Independent, "красные дьяволы" уже контактируют со "Спортингом" и в ближайшие три недели оформят свой интерес к 24-летнему игроку сборной Португалии в конкретное предложение.

Чтобы заполучить Бруну, "Юнайтед" придется расстаться с суммой более 50 миллионов фунтов. При этом издание подчеркивает, что намерение "дьяволов" приобрести Фернандеша никак не связано с ситуацией вокруг Погба.

Что касается Погба, то насчет него у "Юнайтед" по-прежнему нет никаких предложений. Если "Реал" действительно хочет купить Поля, то должен поторопиться, потому что у "дьяволов" будет время только до 8 августа, чтобы пригласить другого полузащитника.

В качестве наиболее желанной замены для Погба клуб с "Олд Траффорд" видит Кристиана Эриксена, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Тоттенхэмом".

Претендентом номер один на Погба остается "Реал", однако испанский гранд готов заплатить за Поля лишь 100-120 млн. фунтов, тогда как "Юнайтед" оценивает свою звезду в 170 млн.

При этом Эриксен будет стоить ощутимо дешевле — как за счет истекающего контракта, так и за счет меньшей коммерческой привлекательности по сравнению с Погба.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Спортинг, Тоттенхэм, Фернандеш, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 18:40

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Последние комментарии:




  1. silva77 15.07.2019 19:50 # silva77
    Ученые из Оксфорда нашли ответ "Почему Ливерпуль никогда не выиграли Английскую премьер лигу?"

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  2. pistolero-lfc 15.07.2019 19:49 # pistolero-lfc
    Я понял, Погба это маркетинговый продукт. Игрок на самом деле никудышный, в мю это прекрасно знают, но как сохранить лицо перед фанатами и журналистами? Сделать из него звезду, изи

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  3. melwood-lfc 15.07.2019 19:38 # melwood-lfc
    бісить, коли йдеш за поросями на ринок, а там Локімін висить

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  4. sausage 15.07.2019 19:26 # sausage
    Пенсы, вы зачем Бакайоку продали во время бана? В себя поверили?

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  5. ragoz2018 15.07.2019 19:20 # ragoz2018
    ну наконец то,жду с...ка вудворд с июня этой новости - лютый топарь, защеку всем давать будет

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  6. sausage 15.07.2019 19:15 # sausage
    По моему, сугубо субъективному, мнению, Эриксен не потянет в МЮ. Хз, что Фернандеш на самом деле из себя представляет, но португезы в АПЛ норм заходят, может, и добавит качества и заряженности манкам.

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  7. sausage 15.07.2019 19:09 # sausage
    "...так и за счет меньшей коммерческой привлекательности по сравнению с Погба"
    Вот так вот, теперь важнее иметь в клубе кривляющуюся обезьяну с овер 30 лямов подписчиков в инсте, чем классного футболиста, полезного на поле.

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  8. manutd-20champ 15.07.2019 19:04 # manutd-20champ
    вудврот, когда тебя уволят

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  9. slash-lfc 15.07.2019 18:41 # slash-lfc
    Взять португальца и Эриксена для МЮ будет збс раскладом, но так гладко все не будет)) с Эдиком.

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