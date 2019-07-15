МЮ сделает предложение по Фернандешу и определился с заменой для Погба

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке атакующего полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, а также определился с заменой для Поля Погба, если тот уйдет этим летом.

К настоящему моменту "Юнайтед" остается единственным представителем топ-6 Премьер-Лиги, все еще проявляющим интерес к Фернандешу, который поразил всю Европу своей результативностью в минувшем сезоне.



По информации The Independent, "красные дьяволы" уже контактируют со "Спортингом" и в ближайшие три недели оформят свой интерес к 24-летнему игроку сборной Португалии в конкретное предложение.



Чтобы заполучить Бруну, "Юнайтед" придется расстаться с суммой более 50 миллионов фунтов. При этом издание подчеркивает, что намерение "дьяволов" приобрести Фернандеша никак не связано с ситуацией вокруг Погба.



Что касается Погба, то насчет него у "Юнайтед" по-прежнему нет никаких предложений. Если "Реал" действительно хочет купить Поля, то должен поторопиться, потому что у "дьяволов" будет время только до 8 августа, чтобы пригласить другого полузащитника.



В качестве наиболее желанной замены для Погба клуб с "Олд Траффорд" видит Кристиана Эриксена, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Тоттенхэмом".



Претендентом номер один на Погба остается "Реал", однако испанский гранд готов заплатить за Поля лишь 100-120 млн. фунтов, тогда как "Юнайтед" оценивает свою звезду в 170 млн.



При этом Эриксен будет стоить ощутимо дешевле — как за счет истекающего контракта, так и за счет меньшей коммерческой привлекательности по сравнению с Погба.