Еще один испанец покинул "Ньюкасл"

Хоселу "Ньюкасл" понес еще одну потерю этим летом, продав в "Алавес" нападающего Хоселу.

Хоселу выступал за "сорок" после своего перехода из "Стоука" в августе 2017, забив семь голов в 52 матчах за клуб с "Сент-Джеймс Парк".

Несмотря на свою скромную результативность, Хоселу был одним из любимчиков своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и не мог пожаловаться на дефицит игрового времени.

Однако ранее этим летом Бенитес покинул должность главного тренера "Ньюкасла", а теперь из клуба уходит и Хоселу. Сегодня 29-летний испанец заключил с "Алавесом" контракт до 2022 года.

Таким образом, Хоселу стал очередной потерей "Ньюкасла" этим летом после упомянутого Бенитеса и нападающего Айозе Переса, тоже испанца.


Метки Алавес, Ньюкасл, трансферы, Хоселу

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 15.07.2019 18:24 # brown-ale
    Увы, Ньюкасл будет кандидатом на вылет в этом сезоне. Никакой Всемогущий Брюс не поможет.

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  2. chebrec 15.07.2019 18:10 # chebrec
    Играть кто будет дядя Ваня что ли

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