Еще один испанец покинул "Ньюкасл"

"Ньюкасл" понес еще одну потерю этим летом, продав в "Алавес" нападающего Хоселу.

Хоселу выступал за "сорок" после своего перехода из "Стоука" в августе 2017, забив семь голов в 52 матчах за клуб с "Сент-Джеймс Парк".



Несмотря на свою скромную результативность, Хоселу был одним из любимчиков своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и не мог пожаловаться на дефицит игрового времени.



Однако ранее этим летом Бенитес покинул должность главного тренера "Ньюкасла", а теперь из клуба уходит и Хоселу. Сегодня 29-летний испанец заключил с "Алавесом" контракт до 2022 года.



Таким образом, Хоселу стал очередной потерей "Ньюкасла" этим летом после упомянутого Бенитеса и нападающего Айозе Переса, тоже испанца.