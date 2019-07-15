Еще один испанец покинул "Ньюкасл"
"Ньюкасл" понес еще одну потерю этим летом, продав в "Алавес" нападающего Хоселу.
Хоселу выступал за "сорок" после своего перехода из "Стоука" в августе 2017, забив семь голов в 52 матчах за клуб с "Сент-Джеймс Парк".
Несмотря на свою скромную результативность, Хоселу был одним из любимчиков своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и не мог пожаловаться на дефицит игрового времени.
Однако ранее этим летом Бенитес покинул должность главного тренера "Ньюкасла", а теперь из клуба уходит и Хоселу. Сегодня 29-летний испанец заключил с "Алавесом" контракт до 2022 года.
Таким образом, Хоселу стал очередной потерей "Ньюкасла" этим летом после упомянутого Бенитеса и нападающего Айозе Переса, тоже испанца.
15.07.2019 18:00
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Увы, Ньюкасл будет кандидатом на вылет в этом сезоне. Никакой Всемогущий Брюс не поможет.
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Играть кто будет дядя Ваня что ли
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