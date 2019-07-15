Эшпириту Санту требует качественное усиление

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что его клуб нуждается в качественных приобретениях.

"Волки" весьма убедительно провели свой первый сезон после выхода в Премьер-Лигу, финишировав на седьмом месте. Подопечные Нуну стали настоящей грозой для больших команд и остановились в шаге от финала Кубка Англии.



В отличие от прошлого лета, на сей раз "Вулверхэмптон" не ведет активной деятельности на трансферном рынке, лишь выкупив Леандера Дендонкера с Раулем Хименесом после успешных аренд и отпустив Ивана Кавалейру с Элдером Коштой. Однако новички "волкам" нужны, считает португальский тренер.



"В данный момент мы работаем с 11 игроками первой команды — это все те игроки, которые завершали прошлый сезон".



"Нам необходимы новые лица, но мы пригласим только тех игроков, которые добавят мастерства команде. Такого рода трансферы требуют времени, но мы нуждаемся в усилении".



"Пока что мы лишь теряем игроков. Нам нужно многое обдумать, но я надеюсь, мы сможем подписать горстку очень хороших игроков. Конец трансферного окна все ближе, и покупать становится сложнее — особенно нам, кто ориентирован на качество, а не количество. На трансферном рынке ненормальная ситуация, цены все повышаются, но сам нужно быть сильными и пригласить игроков, которых мы приметили", — цитирует Эшпириту Санту The Telegraph.