Мейсон Маунт продлил сотрудничество с "Челси" до 2024 года

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Сезон 2018/19 Маунт на хорошем уровне провел на правах аренды в "Дерби" — под руководством Фрэнка Лэмпарда, который с недавних пор является главным тренером "Челси".



По всей видимости, у Лэмпарда большие планы в отношении 20-летнего игрока молодежной сборной Англии на предстоящую кампанию. Свидетельством этого стало решение клуба продлить сотрудничество со своим воспитанником.



"Это момент огромной гордости для меня и моей семьи. Я пришел в этот клуб в шесть лет, и моей целью всегда было однажды заиграть в первой команде. Я предвкушаю предстоящий сезон и упорно работаю, чтобы проявить себя в "Челси". Я давно в клубе и надеюсь остаться здесь надолго", — сообщил Маунт.