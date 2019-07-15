"Бавария" уже не верит, что купит Сане

"Бавария" смирилась с тем, что едва ли сможет переманить вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане этим летом.

Сане с самого начала был целью номер один "Баварии" на замену ушедшим ветеранам Франку Рибери и Арьену Роббену. Официальные лица немецкого гранда открыто говорили об интересе своего клуба к Лерою.



Однако "Сити" занял жесткую позицию, оценив 23-летнего игрока сборной Германии более чем в 100 миллионов фунтов, а сам Сане до сих пор никак не намекал на свое желание покинуть "Этихад".



Лерой уже приступил к тренировкам с "горожанами" после отпуска, а до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге остается все меньше времени. В сложившейся ситуации, утверждает Sky Sports, "Бавария" практически потеряла надежду заполучить своего соотечественника.



Чтобы сделка состоялась, Сане должен сказать своему клубу, что хочет уйти, однако в Манчестере уверены, что Лерой видит свое будущее в "Сити", несмотря на разногласия при согласовании нового контракта.



Ожидается, что теперь "Бавария" переключит свое внимание на Каллума Хадсон-Одои из "Челси" и Янника Карраско из "Далянь Ифан".