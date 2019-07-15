Клопп не ожидает, что Миньоле покинет "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Симон Миньоле не покинет мерсисайдский клуб этим летом.

Прошлым летом "красные" потратили 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы". Первый номер сборной Бразилии сыграл ключевую роль в победе в Лиге Чемпионов — без его потрясающего сейва против "Наполи" не было бы и финала, а также стал самым надежным голкипером Премьер-Лиги — 21 "сухой" матч.



При этом Миньоле, на счету которого 204 матча за "Ливерпуль" в своей карьере, сыграл только 180 минут в минувшей кампании и, по слухам, задумывается об отъезде с "Энфилда".



Однако Клопп не верит, что 31-летний бельгиец уйдет. Уверенности Юргену придает разговор с Симоном в конце сезона.



"Да, он останется. Это то, что я слышал. Мы много разговаривал в последние пару лет, в последние месяцы — но не недели. Мы разговаривали до ухода на летние каникулы, поэтому, да, я бы сказал, что он останется".



"Клуб вроде "Ливерпуля" нуждается в двух первых номерах, и у нас есть такие игроки в лице Али и Симона. Это хорошая ситуация для клуба. Эта ситуация такой и должна быть. На мой взгляд, в этом плане у нас все хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.