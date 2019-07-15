Феллайни мог уйти из "Юнайтед" уже после одного сезона

Полузащитник Маруан Феллайни рассказал, что мог несколько раз уйти из клуба за время своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Последовав за тренером Дэвидом Мойесом из "Эвертона" в "Юнайтед" в 2013 году, Феллайни не смог сразу заиграть в новой команде, поэтому едва не покинул "Олд Траффорд" уже после одного сезона.



"В 2014 году я почти перешел в "Наполи", я разговаривал с Бенитесом. Мой первый год в Манчестере был далеко не лучшим".



"Тем летом я замечательно выступил на Чемпионате Мира за сборную Бельгии. Я всерьез помышлял об уходе, но затем я осознал, что "Юнайтед" — отличный клуб, а Премьер-Лига — отличное соревнование. Я хотел попытаться еще раз", — сообщил Феллайни Gazzetta dello Sport.



В итоге Феллайни продержался в "Юнайтед" до января 2019, когда он уехал выступать за китайский "Шаньдун Лунэн". Однако "Наполи" был не единственным клубом, из-за которого карьера Маруана могла сложиться иначе.



"Год назад мне предоставилась другая возможность. Мой агент разговаривал с "Миланом". Но я очень хорошо знаю Жозе Моуриньо, мы хорошо ладили, и он хотел, чтобы я остался в "Юнайтед".



"Мне было легко решиться на то, чтобы остаться еще на несколько месяцев. Моуриньо замечательно со мной обращался, и я до сих пор это чувствую. Он мне нравится как личность, он строгий, но благородный. А что касается взлетов и падений в футболе, то для игрока и тренера это нормально", — добавил Феллайни.