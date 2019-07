Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" сомневается в целесообразности покупки Бруну Фернандеша. Шкодран Мустафи не хочет уходить из "Арсенала". Жозе Моуриньо учит немецкий. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру не удается уговорить боссов своего клуба купить полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша за 70 миллионов фунтов. (Correio da Manha)



"Юнайтед" не интересуется полузащитником "Саутгемптона" Марио Лемина. (ESPN)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо открыт к переходу в "Ливерпуль", но куда вероятнее, что он отправится в ПСЖ. (Sky Sports)



Защитник Шкодран Мустафи не хочет уходить из "Арсенала", несмотря на готовность клуба продать его. (BBC)



"Арсенал" установил контакт с экс-защитником ПСЖ Дани Алвесом. (Daily Mirror)



"Арсенал" не будет бороться за плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира, поскольку не может избавиться от Месут Озила. (Inside Futebol)



"Арсенал" договаривается с нападающим "Гремио" Эвертоном Соаресом. (UOL)



"Арсенал" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" готов предложить "Роме" 36 млн. фунтов плюс Тоби Алдервейрелда за Николо Дзаньоло. (Daily Star)



"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



У полузащитника Кристиана Эриксена нет особых вариантов, чтобы покинуть "Тоттенхэм" этим летом. (The Guardian)



"Вулверхэмптон" готов поспорить с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за защитника "Сень-Этьена" Вильяма Салиба. (Daily Star)



"Бернли" отклонил предложение "Астон Виллы" о покупке голкипера Тома Хитона. (Sky Sports)



"Айнтрахт" попытается предотвратить переход Себастьяна Алле в "Вест Хэм", предложив своему нападающему новый контракт. (Daily Mirror)



"Фламенго" может оставить "Эвертон" без нападающего "Атлетико" Диего Косты. (The Sun)



Бывшему нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу поступило предложение от итальянской "Болоньи", однако зарплата игрока в 120 тыс. фунтов в неделю является помехой к трансферу. (Daily Express)



Другое



Экс-наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул на свое следующее место работы, объявив, что учит немецкий язык. (Gazzetta dello Sport)



Из-за выхода в финал Кубка Африки со сборной Сенегала нападающий Садио Мане, вероятно, пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



Nike, Adidas и Puma ведут отчаянную борьбу за право стать поставщиком бутс для вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане (The Sun)



Полузащитник Фред получил разрешение не ездить в предсезонное турне с "Юнайтед", поскольку на этой неделе у него свадьба. (Manchester Evening News)



Защитник "Марселя" Адиль Рами расстался с Памелой Андерсон. (L'Equipe)