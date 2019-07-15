Виктор Ваньяма получит британский паспорт

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма должен получить британский паспорт в ближайшие недели.

Ваньяма выступает за "шпор" с 2016 года, но до этого успел поиграть за "Селик" и "Саутгемптон". Таким образом, Виктор живет в Британии уже шесть лет.



Как сообщает Daily Mail, теперь 28-летний игрок сборной Кении имеет право на гражданство Великобритании. Желание стать поданным Королевы было одной из главных причин, почему Ваньяма отказал зарубежным клубам прошлым летом.



Вместе с тем издание ожидает, что в это окно Виктор все-таки покинет "Тоттенхэм". К этому его подталкивает приход в команду Маурисио Почеттино дорогостоящего Танги Ндомбеле.



Минувший сезон был испорчен для Ваньямы проблемами с коленом, однако он достаточно убедительно завершил кампанию, а также трижды сыграл по 90 минут в течение девяти дней на Кубке Африки.



Интерес к Виктору со стороны клубов Премьер-Лиги невелик, однако теперь, получив британский паспорт, Ваньяма вполне может уехать в Европу, благо там трансферное окно открыто дольше.