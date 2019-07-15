Виктор Ваньяма получит британский паспорт
Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма должен получить британский паспорт в ближайшие недели.
Ваньяма выступает за "шпор" с 2016 года, но до этого успел поиграть за "Селик" и "Саутгемптон". Таким образом, Виктор живет в Британии уже шесть лет.
Как сообщает Daily Mail, теперь 28-летний игрок сборной Кении имеет право на гражданство Великобритании. Желание стать поданным Королевы было одной из главных причин, почему Ваньяма отказал зарубежным клубам прошлым летом.
Вместе с тем издание ожидает, что в это окно Виктор все-таки покинет "Тоттенхэм". К этому его подталкивает приход в команду Маурисио Почеттино дорогостоящего Танги Ндомбеле.
Минувший сезон был испорчен для Ваньямы проблемами с коленом, однако он достаточно убедительно завершил кампанию, а также трижды сыграл по 90 минут в течение девяти дней на Кубке Африки.
Интерес к Виктору со стороны клубов Премьер-Лиги невелик, однако теперь, получив британский паспорт, Ваньяма вполне может уехать в Европу, благо там трансферное окно открыто дольше.
15.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
У МЮ открывается сезон охоты на Ваньяму?
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посмотрим как Ндомбеле адаптируется\ и если будет более гибким чем ваньяма при сохранении той же мощи - то придется подвинуться кенийцу , хотя для Апл - это топовая опция для ширины состава в зоне цпз
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быстрее хохлов станет членом ес
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Миссия выполнена братишка, уходи, мы проводим тебя с улыбкой.
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