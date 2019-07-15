Виктор Ваньяма получит британский паспорт

Виктор Ваньяма Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма должен получить британский паспорт в ближайшие недели.

Ваньяма выступает за "шпор" с 2016 года, но до этого успел поиграть за "Селик" и "Саутгемптон". Таким образом, Виктор живет в Британии уже шесть лет.

Как сообщает Daily Mail, теперь 28-летний игрок сборной Кении имеет право на гражданство Великобритании. Желание стать поданным Королевы было одной из главных причин, почему Ваньяма отказал зарубежным клубам прошлым летом.

Вместе с тем издание ожидает, что в это окно Виктор все-таки покинет "Тоттенхэм". К этому его подталкивает приход в команду Маурисио Почеттино дорогостоящего Танги Ндомбеле.

Минувший сезон был испорчен для Ваньямы проблемами с коленом, однако он достаточно убедительно завершил кампанию, а также трижды сыграл по 90 минут в течение девяти дней на Кубке Африки.

Интерес к Виктору со стороны клубов Премьер-Лиги невелик, однако теперь, получив британский паспорт, Ваньяма вполне может уехать в Европу, благо там трансферное окно открыто дольше.


Метки Ваньяма, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 11:00

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  1. manchester-united 15.07.2019 12:51 # manchester-united
    У МЮ открывается сезон охоты на Ваньяму?

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  2. gidro-met 15.07.2019 12:25 # gidro-met
    посмотрим как Ндомбеле адаптируется\ и если будет более гибким чем ваньяма при сохранении той же мощи - то придется подвинуться кенийцу , хотя для Апл - это топовая опция для ширины состава в зоне цпз

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  3. chelsea-69 15.07.2019 11:47 # chelsea-69
    быстрее хохлов станет членом ес

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  4. vagifspurs 15.07.2019 11:21 # vagifspurs
    Миссия выполнена братишка, уходи, мы проводим тебя с улыбкой.

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