Клопп не исключает покупку левого защитника
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что не исключает покупку левого защитника в остатке трансферного окна.
Попрощавшись этим летом с Альберто Морено, чей контракт истек, "Ливерпуль" был вынужден начать подготовку к новому сезону без Энди Робертсона, который проходит реабилитацию после операции на руке.
В результате Клоппу пришлось использовать юных Адама Льюиса и Яссера Ларуси слева в обороне в двух первых товарищеских матчах. В сложившейся ситуации Клопп не исключает, что ему придется выйти на трансферный рынок.
"Время покажет. Это означает ни да, ни нет. Я уже говорил, что мы должны думать обо всем, но в конце концов мы можем ничего не предпринять".
"Мы должны посмотреть, какие возможности у нас могу быть. Конечно, мы лишились одного левого защитника, но сегодня мы посмотрели на двух весьма молодых левых защитников, а вдобавок у нас есть Джеймс Милнер. Время покажет", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
15.07.2019 10:00
Просмотров: 458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
типичное сказал, как нихуя не сказал.
(ответить)
Клопп в своём репертуаре.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий