Клопп не исключает покупку левого защитника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что не исключает покупку левого защитника в остатке трансферного окна.

Попрощавшись этим летом с Альберто Морено, чей контракт истек, "Ливерпуль" был вынужден начать подготовку к новому сезону без Энди Робертсона, который проходит реабилитацию после операции на руке.



В результате Клоппу пришлось использовать юных Адама Льюиса и Яссера Ларуси слева в обороне в двух первых товарищеских матчах. В сложившейся ситуации Клопп не исключает, что ему придется выйти на трансферный рынок.



"Время покажет. Это означает ни да, ни нет. Я уже говорил, что мы должны думать обо всем, но в конце концов мы можем ничего не предпринять".



"Мы должны посмотреть, какие возможности у нас могу быть. Конечно, мы лишились одного левого защитника, но сегодня мы посмотрели на двух весьма молодых левых защитников, а вдобавок у нас есть Джеймс Милнер. Время покажет", — приводит слова Клоппа Sky Sports.