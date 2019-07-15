Клопп не исключает покупку левого защитника

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что не исключает покупку левого защитника в остатке трансферного окна.

Попрощавшись этим летом с Альберто Морено, чей контракт истек, "Ливерпуль" был вынужден начать подготовку к новому сезону без Энди Робертсона, который проходит реабилитацию после операции на руке.

В результате Клоппу пришлось использовать юных Адама Льюиса и Яссера Ларуси слева в обороне в двух первых товарищеских матчах. В сложившейся ситуации Клопп не исключает, что ему придется выйти на трансферный рынок.

"Время покажет. Это означает ни да, ни нет. Я уже говорил, что мы должны думать обо всем, но в конце концов мы можем ничего не предпринять".

"Мы должны посмотреть, какие возможности у нас могу быть. Конечно, мы лишились одного левого защитника, но сегодня мы посмотрели на двух весьма молодых левых защитников, а вдобавок у нас есть Джеймс Милнер. Время покажет", — приводит слова Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 10:00

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  1. gerrard08 15.07.2019 10:29 # gerrard08
    типичное сказал, как нихуя не сказал.

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  2. sausage 15.07.2019 10:06 # sausage
    Клопп в своём репертуаре.

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