Монреаль планирует остаться в "Арсенале"

Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль опроверг слухи о том, что он покидает лондонский клуб этим летом.

Монреаль выступает за "канониров" после своего перехода из "Малаги" в январе 2013. По ходу минувшего сезона "Арсенал" воспользовался своей опцией и продлил контракт Начо на 12 месяцев — до июня 2020.



Казалось, "Арсенал" продлил контракт с Монреалем лишь для того, чтобы продать защитника этим летом. Ранее пресса сообщала об отъезде Начо с "Эмирейтс" как о свершенном факте.



Уверенности в том, что 33-летний испанец не входит в планы главного тренера "канониров" Унаи Эмери, придает и тот факт, что сейчас лондонцы охотятся за Кираном Тирни из "Селтика". Однако сам Монреаль планирует провести следующий сезон в "Арсенале".



"Это все слухи. Я принадлежу "Арсеналу". У меня все еще есть контракт. Мой план — остаться здесь. Это отличный клуб, и мне очень комфортно выступать за "Арсенал". Я собираюсь продолжать играть здесь", — цитирует Монреаля Football.London.