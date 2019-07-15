Майк Эшли не готов заплатить 5 млн. фунтов за Брюса

Скупость Майка Эшли может помешать "Ньюкаслу" переманить главного тренера "Шеффилд Уэнсдей" Стива Брюса.

Владелец "сорок" избрал Брюса своей целью номер один на замену уехавшему в Китай Рафаэлю Бенитесу. Изначально Эшли планировал потратить 1 миллион фунтов на компенсацию за приглашение Стива.



В минувший уикенд Брюс подтвердил, что контактирует с "Ньюкаслом", но подчеркнул, что его назначение на "Сент-Джеймс Парк" зависит от того, удастся ли двум клубам договориться.



"Пока "Ньюкасл" и "Шеффилд Уэнсдей" далеки от компромисса. Как сообщает The Northern Echo, клуб Чемпионшипа требует за своего рулевого и двух его помощников 5 млн. фунтов, а Эшли столько платить не готов, что ставит сделку под угрозу.