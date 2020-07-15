Клопп: "Лаллана может играть в роли Жоржиньо"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в новом сезоне может использовать полузащитника Адама Лаллану в "роли Жоржиньо".
Лаллана совершенно провалил минувший сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Однако Клопп не спешит отказываться от своего любимчика и надеется реабилитировать карьеру 31-летнего англичанина с помощью смены позиции.
Если прежде Лаллана привык играть атакующего полузащитника, то в двух первых предсезонных матчах он действовал в опорной зоне — на позиции, образцом игры на которой является Жоржиньо из "Челси".
"Адам — это того рода игрок, который способен играть на этой позиции, и он получает удовольствие от этой "роли Жоржиньо". Я только надеюсь, что Маурицио Сарри не увидит наши матчи и не сделает предложение насчет него".
"Нам важно вернуть Адама в ритм и сделать это пораньше. На этой позиции он делает вещи, в которых он хорош от природы — он играет на сжатом пространстве, пасует мяч, время от времени открывается за спинами соперников, а с Милли (Джеймсом Милнером) возможности для таких открываний всегда существуют. Это еще один вариант игры для нас".
"Ему нужно немного удачи, как и всем нам по жизни. Если мы пройдем предсезонный период без травм, можно будет сказать, словно у нас добавилась парочка новых игроков", — цитирует Клоппа Sky Sports.
15.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
клоп поступает с лоланой как с минолетом
тащит это дно дальше
давно пора его выкинуть нахуй
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совсем не похож
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В таком случае нужен опорник от природы, каковых в Лувре нету.
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Хорошая мысль, но думаю лолано не потянет
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