Клопп: "Лаллана может играть в роли Жоржиньо"

Адам Лаллана Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в новом сезоне может использовать полузащитника Адама Лаллану в "роли Жоржиньо".

Лаллана совершенно провалил минувший сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Однако Клопп не спешит отказываться от своего любимчика и надеется реабилитировать карьеру 31-летнего англичанина с помощью смены позиции.

Если прежде Лаллана привык играть атакующего полузащитника, то в двух первых предсезонных матчах он действовал в опорной зоне — на позиции, образцом игры на которой является Жоржиньо из "Челси".

"Адам — это того рода игрок, который способен играть на этой позиции, и он получает удовольствие от этой "роли Жоржиньо". Я только надеюсь, что Маурицио Сарри не увидит наши матчи и не сделает предложение насчет него".

"Нам важно вернуть Адама в ритм и сделать это пораньше. На этой позиции он делает вещи, в которых он хорош от природы — он играет на сжатом пространстве, пасует мяч, время от времени открывается за спинами соперников, а с Милли (Джеймсом Милнером) возможности для таких открываний всегда существуют. Это еще один вариант игры для нас".

"Ему нужно немного удачи, как и всем нам по жизни. Если мы пройдем предсезонный период без травм, можно будет сказать, словно у нас добавилась парочка новых игроков", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Жоржиньо, Клопп, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 925

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 15.07.2019 08:16 # blackdreamer
    клоп поступает с лоланой как с минолетом
    тащит это дно дальше
    давно пора его выкинуть нахуй

    (ответить)

  2. manutd-20champ 15.07.2019 08:16 # manutd-20champ
    совсем не похож

    (ответить)

  3. shearer1 15.07.2019 07:31 # shearer1
    В таком случае нужен опорник от природы, каковых в Лувре нету.

    (ответить)

  4. selta 15.07.2019 07:16 # selta
    Хорошая мысль, но думаю лолано не потянет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: