"Селтик" отклонил новое предложение "Арсенала" по Тирни

Киран Тирни Улучшенное до 25 миллионов фунтов предложение "Арсенала" о покупке левого защитника "Селтика" Кирана Тирни было отклонено.

Напомним, спустя три недели после отказа на свое предложение в 15 млн. фунтов "канониры" решились увеличить сумму до 25 млн. фунтов, что составляет более половины их трансферного бюджета на это лето.

Однако ответ "Селтика" снова был отрицательным, сообщает Sky Sports. Дело в том, что чемпионов Шотландии не устроила структура платежей — "Арсенал" собрался растянуть оплату во времени, вдобавок часть суммы была обещана бонусами.

"Селтик" считает 22-летнего Тирни своим главным активом и не собирается идти на сделку до тех пор, пока "канониры" не сделают правильное в финансовом отношении предложение.

По информации издания, интерес к игроку сборной Шотландии также проявляет "Наполи", однако итальянский клуб должен сперва избавиться от Мариу Руи, прежде чем вступит в борьбу за Кирана.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2019 06:00

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  1. tot35 15.07.2019 07:38 # tot35
    Все равно купят

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  2. i-zone 15.07.2019 06:40 # i-zone
    На месте Селтика я бы послал бы их на ...

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