"Селтик" отклонил новое предложение "Арсенала" по Тирни

Улучшенное до 25 миллионов фунтов предложение "Арсенала" о покупке левого защитника "Селтика" Кирана Тирни было отклонено.

Напомним, спустя три недели после отказа на свое предложение в 15 млн. фунтов "канониры" решились увеличить сумму до 25 млн. фунтов, что составляет более половины их трансферного бюджета на это лето.



Однако ответ "Селтика" снова был отрицательным, сообщает Sky Sports. Дело в том, что чемпионов Шотландии не устроила структура платежей — "Арсенал" собрался растянуть оплату во времени, вдобавок часть суммы была обещана бонусами.



"Селтик" считает 22-летнего Тирни своим главным активом и не собирается идти на сделку до тех пор, пока "канониры" не сделают правильное в финансовом отношении предложение.



По информации издания, интерес к игроку сборной Шотландии также проявляет "Наполи", однако итальянский клуб должен сперва избавиться от Мариу Руи, прежде чем вступит в борьбу за Кирана.